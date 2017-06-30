KOÜ’de son tören Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Akademik Yılı mezuniyet töreni bugün Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi mezuniyet törenine Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, akademik ve idari personel yanı sıra mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

BAŞARILAR DİLEDİ



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmalarında Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başarılar dilediler. Öğrenciler adına ise fakülte birincisi Dr. Duygu Özgül teşekkür konuşmalarını gerçekleştirdi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

200 öğrencinin mezun olduğu törende, fakülte birincisi Dr. Duygu Özgül’e plaketini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, fakülte ikincisi Dr. Ezgi Sönmez’e plaketini İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, fakülte üçüncüsü Dr. Kübra Işık’a plaketini Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney takdim etti.

Mezun öğrenciler anı belgelerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Dekan Prof. Dr. Zafer Utkan ve akademisyenlerden teslim aldı. Prof. Dr. Utkan’ın hekimlik andını öğrencilere okutmasının ardından tören, öğrencilerin kep atması ile sona erdi.