KOÜ’de Yaz Okulu kaldırıldı

Vizelerde, finallerde ve son olarak da bütünlemelerde başarılı olamayan öğrenciler o dersi tekrar almak zorunda kalıyordu. 2015 yılında çıkan kararla KOÜ, Yaz Okulu uygulamasını yürürlüğe sokmuş, öğrencilerin başarısız oldukları dersleri yazın aldıkları eğitimle tamamlama imkanı sağlanmıştı. Bu aynı zamanda, bu okulda görev yapmak isteyen öğretim görevlileri için de ek gelir kapısıydı.

6 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararla bu uygulamaya son verildi. Yaz Okulu’nun kaldırılması hem öğrenciler, hem de ek gelir için yazın görev yapan öğretim görevlileri için pek iyi olmadı.

