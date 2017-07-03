KOÜ’de yüksek lisans ve doktora başvuruları

3-7 Temmuz tarihleri arasında sürecek başvuruları için öğrenciler http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/onkayit/ adresinden ön kayıt yaptırabilecekler.
İNTERNETTEN ÖĞRENİN
Lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrenciler, başvuru koşulları, kontenjanlar ve adaydan istenen belgeler ile ilgili detaylı bilgileri Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinin internet sayfalarında yayınlanan başvuru kılavuzlarından öğrenebilirler. Fen Bilimleri Enstitüsü İnternet Sayfası http://fbe.kocaeli.edu.tr/
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