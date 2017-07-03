  • BIST 100.440
  • Altın 140,527
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli 24 °C

KOÜ’de yüksek lisans ve doktora başvuruları

»
KOÜ’de yüksek lisans ve doktora başvuruları
Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora başvuruları bugün başlıyor.

3-7 Temmuz tarihleri arasında sürecek başvuruları için öğrenciler http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/onkayit/ adresinden ön kayıt yaptırabilecekler.

İNTERNETTEN ÖĞRENİN

Lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrenciler, başvuru koşulları, kontenjanlar ve adaydan istenen belgeler ile ilgili detaylı bilgileri Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinin internet sayfalarında yayınlanan başvuru kılavuzlarından öğrenebilirler. Fen Bilimleri Enstitüsü İnternet Sayfası http://fbe.kocaeli.edu.tr/

Bu haber toplam 410 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Adalet Yürüyüşü'nde su tartışması02 Temmuz 2017 Pazar 13:41
  • Saffet Sancaklı eşinin ölümüyle ilgili konuştu02 Temmuz 2017 Pazar 10:00
  • Adalet Yürüyüşü'ne halk nasıl bakıyor?02 Temmuz 2017 Pazar 09:51
  • Güzeloğlu'ndan Diyarbakır'da Kocaeli'ye övgü01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:18
  • Motor sürücülerine polis denetimi01 Temmuz 2017 Cumartesi 19:01
  • Tüpraş'tan 'parlama' açıklaması: Kısa sürede sonlandırıldı01 Temmuz 2017 Cumartesi 19:01
  • Sivas anmasının yürüyüş güzergahına izin çıkmadı01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:22
  • Adalet Yürüyüşü yarın Kocaeli’de! İlk mola Yahyakaptan01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:13
  • Kabotaj Bayramı İzmit'te coşkuyla kutlandı01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:30
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti