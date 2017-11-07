KOÜ’de yükselme ve unvan değişikliği sınavı

9 Aralık’ta yapılacak bu sınava 195’i merkez teşkilatı, 18’i döner sermaye olmak üzere 213 çalışan girecek. Sınava girme hakkını kazanan isimler, KOÜ’nün web sayfasından ilan edildi. 9 Aralık’taki sınava girecekler şef, memur, mühendis, tekniker, teknisyen unvanları için ter dökecekler.