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KOÜ’de yükselme ve unvan değişikliği sınavı

KOÜ’de yükselme ve unvan değişikliği sınavı

Kocaeli Üniversitesi’nde boş bulunan kadrolar için yükselme ve unvan değişikliği için sınav açıldı.

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9 Aralık’ta yapılacak bu sınava 195’i merkez teşkilatı, 18’i döner sermaye olmak üzere 213 çalışan girecek. Sınava girme hakkını kazanan isimler, KOÜ’nün web sayfasından ilan edildi. 9 Aralık’taki sınava girecekler şef, memur, mühendis, tekniker, teknisyen unvanları için ter dökecekler.

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