KOÜ’de yükselme ve unvan değişikliği sınavı
Kocaeli Üniversitesi’nde boş bulunan kadrolar için yükselme ve unvan değişikliği için sınav açıldı.
A+A-
9 Aralık’ta yapılacak bu sınava 195’i merkez teşkilatı, 18’i döner sermaye olmak üzere 213 çalışan girecek. Sınava girme hakkını kazanan isimler, KOÜ’nün web sayfasından ilan edildi. 9 Aralık’taki sınava girecekler şef, memur, mühendis, tekniker, teknisyen unvanları için ter dökecekler.
Bu haber toplam 181 defa okunmuştur
Etiketler : KOÜ, yükselme, unvan değişikliği
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.