KOÜ'den Arakan'a yardım eli

KOÜ'den kampanya hakkında yapılan açıklama şöyle:

Arakan’da elli yılı aşkın bir süredir devam eden ve bugün gelinen noktada zirveye ulaşan Müslümanlara yönelik şiddet, zulüm ve etnik temizlik, ne medeni dünya ne de insani vicdan açısından kabul edilebilir değildir. Coğrafi olarak uzaklığımıza rağmen tarihsel bağlarımızın bulunduğu her mazlum topluluk gibi, gönül coğrafyamızın merkezinde yer alan Arakan ve Arakan Müslümanlarının yanında durmak, yaralarını sarmak, tarihi ve insani bir sorumluluktur.



Tarihinin her noktasında mazlumun ve acı çekenin yanında olmayı kendisine şiar edinmiş, mazlumların dergahı olmuş aziz milletimizin bir parçası olan Kocaeli Üniversitesi Senatosu olarak, bugün Arakan’da yaşanan insanlık trajedisini lanetliyor, “mazluma Yunus, zalime Yavuz olan necip bir milletin evladı” olmanın düsturuyla, bu trajediye sebep olanları, eylemlerine derhal son vermeye çağırıyoruz. Bununla beraber yaşanan bu trajediye kayıtsız kalan, arkasını dönen, gözlerini ve kulaklarını kapatan dünya devletlerini kınıyor, gerekli merciler aracılığı ile atılması gereken insani adımları bir an önce atmaya davet ediyoruz.



Kocaeli Üniversitesi Senatosu ve Üniversitemizin tüm birimleri, personeli ile öğrencileri bu tarihi sorumluluğun bilincinde olarak elinde bulunan tüm imkanlarla Arakan’da eziyet gören Müslümanların yanında ve onlarla beraberdir. Geçtiğimiz yıl içerisinde Üniversitemiz Senatosu ve Rektörlüğü tarafından başlatılan ve Halep’te kanayan yaraya bir parça merhem olma umudu taşıyan yardım kampanyamıza gerçekleşen yoğun katılımdan aldığımız cesaretle, Arakan Müslümanları için bir yardım kampanyası başlatmış bulunuyoruz.



Zorla göç ettirilen, açlık ve susuzluk ile imtihan edilen, inançları nedeniyle şiddete ve zorbalığa maruz bırakılan, katledilen, tecavüze uğrayan Arakan Müslümanları yalnız değildir. Türk Milletinin geçmişte tüm mazlumlara göstermiş olduğu şefkat ve tarihsel sorumluluklarından hareketle, bugün Kocaeli Üniversitesi tüm mevcudiyetiyle Arakan Müslümanlarının ve tüm dünyada zulme uğrayan mazlumların yanındadır.



Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur



Arakan İnsani Yardım Kampanyası Kızılay Kocaeli Şube Başkanlığı Bağış Hesap Numarası



Ziraat Bankası IBAN No: TR77 0001 0001 6300 0018 6855 46



Nakdi yardımda bulunanların isimlerinin başına KOU yazması gerekmektedir.