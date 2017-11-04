KOÜ'den o iddialara açıklama

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Son günlerde Kocaeli yerel basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan ve bir sendika tarafından üniversitemize isnat edilen, gerçeğe aykırı bazı suçlamalar tamamen bilgi kirliliği yaratmaya ve kamuoyunu yanıltmaya, üniversitemizin kamuoyu nezdindeki itibarını zedelemeye yöneliktir.

Üniversitemiz içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemler idari personel açısından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Akademik personele ilişkin tüm atama, yükselme ve ilgili işlemler ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili madde ve yönetmelikleri uyarınca gerçekleştirilmekte olup, kurumumuza liyakat esas alınmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi ilke olarak gerçekleştirmiş olduğu her türlü faaliyette yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda davranmayı benimsemiş olup; tüm personelimizin hukuki haklarını eksiksiz temin edebilmek, kimsenin haksızlığa uğramamasını sağlamak için tüm gücüyle çalışmaktadır.

İtibar zedelemeye yönelik faaliyetlerin bir diğeri olan, üniversitemizin ve kentimizin gözbebeği Araştırma ve Uygulama Hastanemiz, mevcut yönetim görev aldığında 110 milyon Tl borca ek olarak, 10 milyon TL tediye borçlu konumdaydı ve borçlanma hızı yıllık yaklaşık 50 - 60 milyon TL artmaktaydı. 2015 yılında bu hız 18 milyon TL’ye düşürülerek, 2016 yılı itibariyle hastanemiz çalışanlarının çabaları başta olmak üzere, üst yönetimden gelen destekler ve sıkı para politikası ile kara geçilmeye başlanmış, borçların ödenme süresi 24 aydan 5-6 ay civarına düşürülerek, mevcut borçların önemli bir kısmı ödenmiştir.

Bununla beraber üniversitemizin yapmış olduğu her türlü ihale, alım ve benzeri mali işler, ilgili kurumlar olan Kamu İhale Kurulu ve Sayıştay incelemesine tabi olup, bu incelemeler doğrultusunda üniversitemize yöneltilmiş herhangi bir hukuki süreç ve/veya araştırma söz konusu değildir.

Üniversitemiz bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da, tüm akademik, idari ve mali iş ve işlemler hususunda mevzuat hükümlerine uygun davranmak suretiyle, aziz milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur

