KOÜ’den Türkiye’de bir ilk 

Hastalarının her türlü sağlık beklentisini uzmanlaşmış çalışanlarıyla, dünyadaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılayan Kocaeli Üniversitesi, “Gündüz Kliniği” ile psikolojik sorun yaşayan çocukların tedavisini gerçekleştirerek onları mutlu ve sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlıyor.

“Çocuklar yakından takip ediliyor”

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı alanında hizmet veren Türkiye’nin ilk ve tek “Gündüz Kliniği” ile ilgili konuşan Doç. Dr. Nursu Çakın Memik, “Ayakta tedavi edilecek kadar hafif olmayan, yataklı servislere sevk edilecek kadar da ağır olmayan çocukların psikolojik tedavi gördüğü bu klinikte gün boyu sosyal aktiviteler gerçekleştiriliyor. Terapistlerimiz her gün 09:00-16:00 saatleri arasında bu klinikte tedavi gören çocuklarla birebir görüşme yapıyor ve onları yakından takip ediyor. Burada önemli olan; ‘Çocuklar işbirliği yapabiliyorlar mı? Paylaşımları ne düzeyde? Kurallara uyuyorlar mı?’ sorularına cevap bulmak. Tüm bu sorular günlük yapılan kayıtların akşam doktorlarla birlikte değerlendirilmesi sonucu cevap buluyor.” dedi.



Tamamen Ücretsiz

Batılı ülkelerde gündüz kliniklerin oldukça yaygın olduğunu söyleyen Doç. Dr. Memik, “Nüfusa göre değerlendirecek olursak Kocaeli’de en az 4 tane gündüz kliniği olması gerekirken bizim ülkemizde yalnızca 1 tane gündüz kliniği bulunuyor. Bu da Kocaeli Üniversitesi’nde hizmet veriyor. Türkiye’nin ilk ve tek gündüz kliniğinde 8-18 yaş arasındaki çocukların dikkat eksikliği, otizm, kişilik bozukluğu, şizofreni, zihinsel gerilik, okul korkusu, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk gibi çok sayıda hastalığına ücretsiz bir şekilde tedavi uygulamaktayız.” şeklinde konuştu.

Çevre İllerden Yoğun Başvuru Var

Kliniğe çevre illerden de çok sayıda hastanın geldiğini belirten Memik, sözlerine şöyle devam etti: “Kocaeli Üniversitesi’nin çok iyi bir kurum olduğu bir gerçek. Hastane hizmetlerinde uluslararası standartta kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olan üniversitemize çevre illerden de yoğun talep var. Sadece ilimizin değil Türkiye’nin de ihtiyaçlarına cevap veren ‘Gündüz Kliniği’ üniversitemize değer katan bir birim. En başlarda buraya gelmek istemeyen, buraya alışmakta güçlük çeken çocuklarımız bize veda ederken zorlanıyorlar. Çocuklarımızı bu klinikten mutlu ve sağlıklı bir şekilde uğurluyoruz.”

