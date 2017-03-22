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KOÜ'lü doktor uyardı: Görme kaybına neden olabilir

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KOÜ'lü doktor uyardı: Görme kaybına neden olabilir
KOÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel "Glokom (Göz tansiyonu) sessiz seyreder ve optik sinir hasarı sonucuyla da kalıcı görme kaybı ile sonuçlanabilen bir hastalıktır." dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Yüksel, halk arasında göz tansiyonu olarak da bilinen glokom hastalığının sessiz seyrettiğini ve optik sinir hasarı sonucuyla da kalıcı görme kaybıyla sonuçlanabildiğini belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, glokomun halk arasında göz tansiyonu ya da karasu hastalığı olarak bilindiğini anımsattı.

Bu hastalığın, göz içi basıncının sıklıkla yükselmesi nedeniyle görme sinirinin zarar görmesi olarak açıklandığını ifade eden Yüksel, "Kendini en son aşamada fark ettiren bu hastalık, geç tanı konulduğunda görme sinirinde onarılması mümkün olmayan ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Glokom sessiz seyreder ve optik sinir hasarı sonucuyla da kalıcı görme kaybı ile sonuçlanabilen bir hastalıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Miyop olanların dikkatli olması gerek

dkk-001.jpgGlokom'un pek çok nedeni olabileceğini aktaran Prof. Dr. Yüksel, genetiklik, yaş ve korneanın ince olmasının risk faktörü olduğunu kaydetti. 

Yüksel, gözlük kullanan miyop kişilerin çok daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"2 yılda bir göz muayenesi olmalıyız ve göz tansiyonumuzu ölçtürmeliyiz. Geç tanı konulduğunda oluşan hasarı geri döndürme mümkün olmuyor. Bu nedenle glokomun bilinirliğini arttırmanın, erken tanı sağlanması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Damla tedavisi uygulayarak glokomun durdurulabiliyor fakat göz içi basınçları damlalarla kontrol altına alınamayacak kadar yüksekse o zaman cerrahi tedavi uygulanıyor."

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