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KOÜ’lü gencin Hollywood başarısı

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KOÜ’lü gencin Hollywood başarısı
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Hakan Cengiz, adını Dünya sinemasının merkezi Hollywood’da duyurmayı başardı.

Hakan Cengiz, bütün Dünya’daki sinemacılara açık Hollywood Kısa Film Festivali’ne, kendi imzasını taşıyan “Tarlaisimli filmi ile katıldı. Festivale gönderilen yüzlerce kısa filmin değerlendirildiği yarışmada, Hakan Cengiz’in “Tarla” isimli eseri,  yarı finale, yani son 20 film arasına kaldı.

Hakan Cengiz henüz 24 yaşında. KOÜ’de sinema eğitimini sürdürürken Dünya çapındaki festivalleri de takip ediyor, film yönetmenliği konusunda sürekli arayışlar geçine giriyor. Cengiz, “Hollywood’da bu defa finale kalamadım. Yarı finalin ötesine geçemedim. Ama ileride büyük festivallerde adımı duyuracağıma enimim” dedi.

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