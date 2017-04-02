KOÜ’lü öğrencilerden anlamlı ziyaret

Kocaeli Huzurevi sakinleri üniversite öğrencileri ile duygu dolu bir gün geçirdi.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Halkla İlişkiler ve Tanıtım Atölyesi (HİT Atölye) önderliğinde, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü (KOUTİK) ve Eğitim Fakültesi Halk Oyunları Topluluğunun katılımıyla Kocaeli Huzurevi’nde bir etkinlik düzenlendi.

HİT Atölye öğrencileri tarafından 31 Mart Cuma günü düzenlenen etkinlikte KOUTİK üyesi öğrenciler tarafından “Kunduracı” adlı orta oyunu sahnelendi. Daha sonra Eğitim Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu öğrencileri sahne aldı. Canlı müzik ile devam eden etkinlik huzur evi sakinleri tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik huzurevi sakinlerinin de söylediği şarkı ve şiirlerle devam etti.

İki nesli bir araya getiren etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Huzurevi sakinleri öğrencilerle sohbet ettikleri sırada gençlerle vakit geçirmenin kendilerini ne kadar mutlu ettiğini sık sık dile getirdiler. Huzur evi sakinleri gençlerle keyifli anlar yaşarken öğrenciler de yaşlılarla vakit geçirmenin, onların tecrübelerini dinlemenin ve onları mutlu etmenin mutluluğunu yaşadı.

Hit Atölye Hakkında

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı’na bağlı olarak Nisan 2003’te çalışmalarına başlayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Atölyesi (HİT Atölye), gönüllü öğrencilerin katılımıyla çalışmalarını yürüten bir uygulama birimidir. HİT Atölye, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin ileri Halkla İlişkiler uygulamaları yaparak, sektörle sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine ve öğrencilerin mesleki anlamda deneyim kazanmalarına yardımcı olmaktadır.