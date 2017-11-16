KOÜ’lü öğrencilerden anlamlı yardım

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda seçmeli ders olarak okutulmakta olan Toplumsal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında Tıbbi Görüntüleme Programı öğrencilerinden Damla Atıcı, İlayda Tekin ve Bedriye Polat yürüttüğü “Sevgi Paylaşmaktır-Senin Fazlan Benim Tek Şansım Olabilir” isimli proje doğrultusunda topladıkları çok sayıda kıyafeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İzmit Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar’a teslim edildi.

SEVGİ PAYLAŞMAKTIR

Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Seher Çimen, ‘’Bizim için fazla olan veya farklı gerekçelerle kullanmadığımız eşyaların (giyecek, kırtasiye, yemek vb.) başka birileri için tek şans olabileceğini düşünerek ihtiyaç sahipleriyle buluşturduğumuz “sevgi paylaşmaktır” projesinin Toplumsal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında yürütülen değişik boyutlarda sürdürülebilir projelerden birisi’’ dedi.

Kerim YAVUZ

