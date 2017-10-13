KOÜ'lü öğretim üyesi: "Türkiye, önemli ilaç ham madde üreticisi ülkelerden olabilir"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Özen, "Türkiye, önemli ilaç ham madde üreticisi ülkelerden biri olabilir. Bunu tamamen bilimsel çalışmalarla destekleyerek, yaptığımız saha çalışmalarında bulduğumuz bitkileri, özelliklerini araştırarak veya tıbbi, ekonomik açıdan önemi olup olmadığını araştırarak ortaya koyabiliyoruz." dedi.

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin de içerisinde bulunduğu Doğu Marmara bölgesinin bitkiler açısından göç alanı olduğunu aktararak, bu nedenle de yüzde 4 endemizm oranına sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zengin bir biyo çeşitliliğe sahip olduğunu belirten Özen, ülkede yaklaşık 10 bin bitki türü bulunduğunu aktardı.

"Bunlara alt türleri eklendiğinde Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki taksonu bulunmakta." diyen Özen, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki taksonu bulunmakta. Endemik türlerimizin oranı yüzde 32 civarında. Tüm Avrupa Kıtası'nda toplam 12 bin tür olduğu ve endemizmin yüzde 23 olduğunu dikkate alırsanız, Türkiye'nin gerçekten hem zengin bir biyolojik çeşitliliği hem endemik bitkiler açısından zengin bir yerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Özen, bu bilginin insanlar tarafından bilinmesi gerektiğini ve bunun ilkokul çağından itibaren doğa koruma adı altında verilecek derslerle gerçekleştirilebileceğini vurgulayarak, "Aksi takdirde 'Doğayı, bitkileri ve böcekleri koruyalım' gibi söylemler yeterli olmuyor. İleri yaşlarda değil mutlaka küçük yaşlarda, ilkokul çağı veya ortaokul esnasında dersler koyarak, ciddi anlamda çevre bilinci doğabilir." ifadelerini kullandı.

Saha çalışmalarında yeni bitkilere de rastladıklarını bildiren Özen, "bitki teşhis anahtarı" kullanarak işlemleri yaptıklarını kaydetti.

Anahtara uymayan canlılarla ilgili daha çok saha araştırmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Özen, Kocaeli'de de bu tip örnekler bulunduğunu dile getirdi.

"Bitkilerin ilaç sanayisinde kullanabilecek potansiyeli var"

Özen, bitkilerin ilaç sanayisinde de kullanıldığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, önemli ilaç ham madde üreticisi ülkelerden biri olabilir. Bunu tamamen bilimsel çalışmalarla destekleyerek, yaptığımız saha çalışmalarında bulduğumuz bitkileri, özelliklerini araştırarak veya tıbbi, ekonomik açıdan önemi olup olmadığını araştırarak ortaya koyabiliyoruz. Bu anlamda da bilime verilen desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Devletimiz de son dönemde buna önemli destek veriyor. Gelecek yıllarda bunun çok iyi konuma geleceğini düşünüyorum."

Laboratuvarlarda, yok olma tehlikesi altında olan bitkileri "doku kültürü" yöntemiyle çoğalttıklarına da değinen Özen, bitkileri doğadaki koruma alanlarına diktiklerini ve vatandaşları da bu konuda bilinçlendirdiklerini sözlerine ekledi.