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Köy Enstitüleri anıldı

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Köy Enstitüleri anıldı
KYÖD’de düzenlenen etkinlikte geleneksel hale getirdiği aydınlanma, çağdaşlaşma mücadelemizin donanım merkezleri olan Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri şiirler, türküler ve şarkıları eşliğinde anıldı. 

KYÖD, Türkü Der, ÇYDD İzmit Şubesi, İMECE Kitap Okuma Topluluğu  ve Eğitim İş’in ortaklaşa düzenlediği anma programı KYÖD Lokali’nde gerçekleşti. Anma programına siyasi partilerin temsilcileri, bazı STK üyeleri ve Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri mezunları katıldı. Köy enstitüleri marşının hep birlikte söylendiği etkinlikte Öğrenmen Okulları ve Köy Enstitüleri mezunları anılarını anlattı.

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İmece Kitap Okuma Topluluğu Başkanı Şinasi Selçuk etkinliğin amacı hakkında bilgi vererek, “Köy Enstitüleri kapatılmamış olsaydı buğun köylülerimiz daha aydın, köylerimiz daha çok kalkınmış olacaktı. Köy Enstitüsü mezunu olup da rahatsız olan büyüklerimiz  bugün aramızda olamadı. Etkinliğimize katılarak bizlere destek veren Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayşegül Kalaycı

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