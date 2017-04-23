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Köy Enstitüleri türkülerle anıldı

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Köy Enstitüleri türkülerle anıldı
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğinde (KYÖD) düzenlenen etkinlikte geleneksel hale getirdiği, aydınlanma; çağdaşlaşma mücadelemizin donanım merkezleri olan Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri şiirler, türküler ve şarkıları eşliğinde anıldı.

KYÖD, Türkü Der, ÇYDD İzmit Şubesi, İMECE Kitap Okuma Topluluğu ve Eğitim İş’in ortaklaşa düzenlediği anma programı KYÖD Lokali’nde gerçekleşti. Anma programına siyasi partilerin temsilcileri, bazı STK üyeleri ve Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri mezunları katıldı. Köy enstitüleri marşının hep birlikte söylendiği etkinlikte Öğrenmen Okulları ve Köy Enstitüleri mezunları anılarını anlattı.

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İmece Kitap Okuma Topluluğu Başkanı Şinasi Selçuk etkinliğin amacı hakkında bilgi vererek, “Köy Enstitüleri kapatılmamış olsaydı buğun köylülerimiz daha aydın, köylerimiz daha çok kalkınmış olacaktı. Köy Enstitüsü mezunu olup da rahatsız olan büyüklerimiz bugün aramızda olamadı. Etkinliğimize katılarak bizlere destek veren Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayşegül Kalaycı

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