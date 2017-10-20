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Köy yumurtası 1 TL’yi gördü

Köy yumurtası 1 TL’yi gördü

Gıda fiyatlarında artış devam ediyor.

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 Cuma günleri İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde kurulan Köylü Pazarı’nda bugün köy yumurtasının fiyatı 1 TL’yi gördü. Köy yumurtası, bu haftaya kadar 80 Kuruş’tan satılıyordu. Köylü pazarında süt ve süt ürünleri fiyatları da artıyor. Bugün ilk kez Nar geldi, kilosu 4 TL’den satıldı.

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