Köy yumurtası 1 TL’yi gördü

Cuma günleri İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde kurulan Köylü Pazarı’nda bugün köy yumurtasının fiyatı 1 TL’yi gördü. Köy yumurtası, bu haftaya kadar 80 Kuruş’tan satılıyordu. Köylü pazarında süt ve süt ürünleri fiyatları da artıyor. Bugün ilk kez Nar geldi, kilosu 4 TL’den satıldı.