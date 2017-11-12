Köylerde mesafeler kısalıyor

Sadece şehir merkezindeki mahallerde değil köylerde de hizmetlerine devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Orhaniye ile Kozluca köyleri arasına bağlantı yolu açıldı. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yeni yol açım çalışmasının tamamlandığını söyleyen yetkililer “Açılan yola 525 ton stabilize malzeme serilerek vatandaşların kullanımına açıldı “dediler. Bölge sakinleri yapılan çalışma için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.