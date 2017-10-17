Köylerde yöresel doku korunacak

Zekeriya Özak dış cephe kararlarının mecliste onaylandığını, yöresel köy evlerinin bütün güzelliklerinin yeni yapılarda hayat bulacağını söyledi.

İzmit Antikkapı'da gerçekleşen ve yaklaşık 100 kadar mimar, inşaat mühendisi ve şehir plancısının katıldığı toplantıda, kırsal alanlardaki yöresel mimari değerlerin korunmasına ilişkin karar ve 'Otopark ilke ve esasları' hakkında Başkan Vekili Zekeriya Özak sunum yaptı. Toplantıda köylerin doğal yapısının korunması için alınan yeni uygulama kararlarının olumlu sonuç verdiğini aktaran Zekeriya Özak, "Vatandaşlarımız yeni mimari özellikli projeleri severek, beğenerek uyguluyor. Mimar ve mühendislerimiz bu projeyi desteliyor. Bu kararla kırsal alanlarda ve çevresinde yapılacak olan yeni binaların dış cephelerinin, cephe malzemesi ve kaplamaları, gusseler ve payandalar, pencere büyüklükleri, söveler, bahçe duvarları, cephe renkleri, çatı eğimi, balkon korkulukları yöresel köy evlerine uyumlu yapılması için kriterler getirildi. Hızla artan kentten köye göçün geleneksel dokuya zarar vermeden daha da güzelleşmesini sağlayacağız" dedi.

Geleneksel köy evlerinin bütün güzelliklerinin yeni yapılarda hayat bulması ile köylerin daha estetik, güzel ve cazibe merkezi haline gelmesi hedeflediklerini belirten Özak, "Kocaeli kenti, kent merkezi ile olduğu kadar kırsal alanların fazlalığı ile bölgede dikkat çekmektedir. Kırsal alanlar artık kalabalık şehir ortamından uzaklaşmak isteyen halkın kendini doğaya bıraktığı alanlar olmuştur. Bu sebeple köylerde hızla artan yapılaşmaya kriterler getirilerek, yeni inşa edilecek yapıların dış cephelerinin geleneksel köy mimarisi ile uyumlu olması amaçlandı. Bu kriterler ile artık köylerde kimlikli yapıların önü açılacak, yapılar daha estetik hale gelecek. Bununla ilgili dış cephe kararları meclisimizden oy birliği ile onaylandı. Yöresel köy evlerimizin bütün güzellikleri yeni yapılarda hayat bulacak" diye konuştu.