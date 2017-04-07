Köylü geliyor da şehirli gelemiyor 

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plaj Yolu mevkiinde Cuma günleri kurulan Köylü Pazarı’nda baharla birlikte ürün çeşitliliği de artmaya başladı.

Bugün Köylü Pazarı’nda yine taze taze bahçelerden toplanmış ürünler alıcı bekliyordu. Fiyatlarda da geçen haftaya göre bir değişiklik olmamıştı. Ama önceki haftalarda olduğu gibi, yine pazara gelen alıcı sayısı çok azdı. Ancak Cumhuriyet Mahallesi ve çevre sakinleri Köylü Pazarı’na geliyorlar. Hala şehir merkezinden Köylü Pazarı’na düzenli toplu taşıma sisteminin bulunmaması, pazarın boş kalmasına neden oluyor.

Her şeye rağmen köylü üreticiler önümüzdeki günlerde havaların daha da ısınması, ürünlerin daha da bollaşmasıyla, Köylü Pazarı’na da Cuma günü müşterilerin geleceği konusundaki umutlarını koruyorlar.

Kerim YAVUZ

