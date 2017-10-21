Köylü kadınların imece usulü kış hazırlığı

Avcı köyünde bir araya gelen kadınlar, soğuk kış günlerinde pişirmesi kolay ve kısa olan, neredeyse her yemekte kullanılan yufka yapımına başladı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte her gün bir kişinin evinde toplanan kadınlar, yaklaşık 40-50 cm çapında açtıkları yufkaları, üst üste dizerek kurumaya bırakıyor. İstenildiğinde ıslatılarak pişirmeye hazır hale getirilen yufkalar, çoğunlukla börek olarak tüketiliyor.

Yufka açan kadınlardan Mümine Göbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazın yetiştirdikleri sebzeleri salça haline getirerek başladıkları kış hazırlıklarına, yufka yapımıyla devam ettiklerini söyledi.

Köyde yufkanın imece usulüyle yapıldığını dile getiren Göbek, "Yufkamızı yaparken önce hamuru yoğururuz, sonra yumak yaparız. Bir kişiyle iki kişiyle olabilecek bir şey değil. Ne kadar kalabalık olursa, ne kadar çok kişi yardım ederse yufkanın şekli ve kalınlığı o kadar güzel olur." diye konuştu.

Yufka yapımı sırasında kadınların görev dağılımı hakkında bilgi veren Göbek, "Birimiz sacın başında bekler, birimiz hamuru pazı yapar, bir başkası da açılan yufkaları serer, kurutur ve yerine koyar. Burada biz 400-500 adet yufka yaparız akşama kadar." ifadelerini kullandı.

"Gelenekleri yaşatmaya çalışıyoruz"

Hanife Gülçağ ise, "Biz her yıl komşularımızla imece usulü birbirimizin ekmeğini yapıyoruz. Büyük şehirlerde geçinmek çok zor. Hem aile bütçesine katkıda bulunmak hem de gelenekleri yaşatmak için sacda yufka ekmeği yapıyoruz. Yufka ekmeğini yöresel yemeklerle birlikte yemenin tadı bir başka oluyor. Fırından ise sadece kahvaltı için somun ekmek alıyoruz. Sac üzerinde pişirerek üst üste yığdığımız yufka ekmeğini, üzerine su serpiştirip ıslatıyoruz. Bir çuval unla yaklaşık 350 tane yufka ekmek yapıyoruz. Yaptığımız ekmek de 3-4 ay yetiyor." şeklinde konuştu.

Yufka yapmanın zor bir iş olduğunu vurgulayan Hacer Aktürk de, "Her eve 500-600 yufka yapıyoruz. Bayatlama durumu olmadığı için yaptığımız yufkalar bize kış mevsimi bitinceye kadar yetiyor. Yufka yapımını annelerimizden öğrendik. Biz de çocuklarımıza ve torunlarımıza öğretiyoruz. Böylece yıllardır süre gelen geleneğimizi devam ettiriyoruz." dedi.