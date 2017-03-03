Köylü pazarı boş kaldı

Cuma günleri İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plaj Yolu mevkiinde kurulan Köylü Pazarı bugün yine hak ettiği ilgiyi görmekten uzaktı.

Köylü Pazarı’na üreticiler bol miktarda mevsim sebzesi ıspanak, lahana, çiçekli mancar getirdiler. Pazardaki hemen hemen bütün ürünlerin fiyatları geçen haftadaki düzeydeydi. Ancak süt fiyatında artış eğilimi dikkati çekiyor.

Köylü pazarında satışa sunulan ev yapımı tereyağının fiyatında geçen haftaya göre artış vardı. Kandıra Beylerbeyi Köyü’nden tereyağı getiren üretici Bayram Ali Güzel “İnek yemi fiyatı yükseldi. Bu nedenle inek sütünden yapılan tereyağının fiyatı da arttı.” dedi.

Önümüzdeki günlerde süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında belirgin artışlar olabileceği tahminleri yapılıyor.