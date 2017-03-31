Köylü Pazarına ev reçelleri geldi

Cuma günleri İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde kurulan köylü pazarında hava şartlarının durumuna göre fiyatlarda değişkenlik yaşanıyor.

Köylü üreticiler, müşterilerden her hafta olduğu gibi ilgi bekleseler de, fazla rağbet yoktu. Tezgâhlarda bol miktarda, lahana, süt, peynir, mancar yer alırken yeni gelen ev reçellerinin kilosu 10 TL’den satıldı.

Kerim Yavuz