Köylü Pazarı’na hareket geldi

Köylü Pazarı’nda geçen haftaya göre kereviz, ıspanak, taze soğan, karnabahar, brokoli fiyatında düşüş görüldü. Diğer ürün fiyatları değişmemişti. Pazarda hem tezgâhlar dolu, hem önceki haftalara göre alışveriş hareketliydi.
Kerim YAVUZ
Köylü Pazarı’nda geçen haftaya göre kereviz, ıspanak, taze soğan, karnabahar, brokoli fiyatında düşüş görüldü. Diğer ürün fiyatları değişmemişti. Pazarda hem tezgâhlar dolu, hem önceki haftalara göre alışveriş hareketliydi.
Kerim YAVUZ
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