Köylü Pazarı’na hareket geldi

Cuma günleri İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu Bölgesi’nde kurulan Köylü Pazarı, soğuk kış günlerini çok tenha geçirmişti. Bugün havanın ısınmasıyla birlikte Köylü Pazarı’na da hareket geldi.

Köylü Pazarı’nda geçen haftaya göre kereviz, ıspanak, taze soğan, karnabahar, brokoli fiyatında düşüş görüldü. Diğer ürün fiyatları değişmemişti. Pazarda hem tezgâhlar dolu, hem önceki haftalara göre alışveriş hareketliydi.

Kerim YAVUZ