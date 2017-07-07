Köylü Pazarı’nda fiyatlar biraz yükseldi

Bugün domates 3, kiraz 6, salatalık ve patlıcan 3 TL’den satıldı. Köylü pazarında tereyağı fiyatı geçen haftaya göre biraz düştü 35 TL’den satıldı. Çilek ve erik fiyatının da geçen haftaya göre düştüğü görüldü.
Kerim YAVUZ
Bugün domates 3, kiraz 6, salatalık ve patlıcan 3 TL’den satıldı. Köylü pazarında tereyağı fiyatı geçen haftaya göre biraz düştü 35 TL’den satıldı. Çilek ve erik fiyatının da geçen haftaya göre düştüğü görüldü.
Kerim YAVUZ
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