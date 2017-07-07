Cuma günleri İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde kurulan Köylü Pazarı’nda fiyatlar biraz yükseldi.

Bugün domates 3, kiraz 6, salatalık ve patlıcan 3 TL’den satıldı. Köylü pazarında tereyağı fiyatı geçen haftaya göre biraz düştü 35 TL’den satıldı. Çilek ve erik fiyatının da geçen haftaya göre düştüğü görüldü.

Kerim YAVUZ