Köylü Pazarında ısırgan otu zamanı

Soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle, Cuma günleri Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde kurulan İzmit Köylü Pazarı bugün bir hayli sessiz ve ıssızdı.

Köylü Pazarı’nda bugün yeni ürün olarak taze bakla tezgâhlardaki yerini almıştı. Fiyatlarda geçen haftaya göre bir değişiklik gözlenmedi.

Bu mevsim Köylü Pazarı’ndaki en bol ürünlerden biri ısırgan otu. Geçen hafta ısırgan otonun demeti 21.50 TL’den satılırken, dün 12.50 TL’ye kadar gerilemişti. Çeşitli rahatsızlıklar için şifalı olduğu öne sürülen ısırgan otu, bugün Köylü Pazarı’nda en çok satılan ürün oldu.

Kerim YAVUZ