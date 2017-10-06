Köylü pazarında kestane ceviz

ÇATI ONARILMIŞ

Geçen hafta Köylü Pazarı ile ilgili haberimizde tesisin çatısının aktığını yapmıştık. İzmit Belediyesi konuyla hemen ilgilenmiş ve pazar yerinin çatısı onarılmış. Köylü üreticiler bu nedenle İzmit Belediyesi’ne de teşekkür ettiler. Köylü Pazarında dün tereyağı 40 TL’den, köy yumurtası 80 Kuruş’tan satıldı.