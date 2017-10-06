Köylü pazarında kestane ceviz
Cuma günleri İzmit Cumhuriyet Mahallesi Paljyolu mevkiinde kurulan Köylü Pazarı’nda bugün yeni ürünler ön plana çıktı. Ihlamur, kestane, ceviz gibi yeni ürünler dallarından koptuğu gibi pazara gelmişti.
A+A-
ÇATI ONARILMIŞ
Geçen hafta Köylü Pazarı ile ilgili haberimizde tesisin çatısının aktığını yapmıştık. İzmit Belediyesi konuyla hemen ilgilenmiş ve pazar yerinin çatısı onarılmış. Köylü üreticiler bu nedenle İzmit Belediyesi’ne de teşekkür ettiler. Köylü Pazarında dün tereyağı 40 TL’den, köy yumurtası 80 Kuruş’tan satıldı.
Bu haber toplam 157 defa okunmuştur
Etiketler : Köylü pazarı, ceviz
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.