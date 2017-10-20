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Köylü Pazarı’nın gözdesi, nar oldu

Köylü Pazarı’nın gözdesi, nar oldu

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde cuma günleri kurulan Köylü Pazarı’nda kış ürünleri gelmeye devam ediyor. Bugünkü Köylü Pazarı'nın gözdesi, nar oldu. 

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İzmit Köylü Pazarı’nda köy yumurtasının fiyatı bugün 1 TL’yi gördü. Süt ve süt ürünlerinde de fiyatlar yükseliş eğiliminde. Biber ve patlıcan gelişi azaldı, fiyatları biraz yükseldi. Bugün Köylü Pazarı’nda kilosu 4 TL’den satılan Nar’ın önümüzdeki haftalarda bollaşması bekleniyor.

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