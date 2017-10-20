Köylü Pazarı’nın gözdesi, nar oldu
İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde cuma günleri kurulan Köylü Pazarı’nda kış ürünleri gelmeye devam ediyor. Bugünkü Köylü Pazarı'nın gözdesi, nar oldu.
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İzmit Köylü Pazarı’nda köy yumurtasının fiyatı bugün 1 TL’yi gördü. Süt ve süt ürünlerinde de fiyatlar yükseliş eğiliminde. Biber ve patlıcan gelişi azaldı, fiyatları biraz yükseldi. Bugün Köylü Pazarı’nda kilosu 4 TL’den satılan Nar’ın önümüzdeki haftalarda bollaşması bekleniyor.
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Etiketler : İzmit, Köylü Pazarı, nar
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