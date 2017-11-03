Köylü ürününün fiyatını artırmıyor
Bu sabah yine İzmit’in çevre köylerindeki üreticiler dondurucu soğukta bahçelerinden taze ürünleri topladılar, İzmit’e geldiler. Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiindeki Köylü Pazarı’nda tezgah açtılar.
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Köylü Pazarı’nda ayva reçeli de vardı, ev yapımı salça da, ıspanak da vardı, kereviz de. Akaryakıt fiyatları artmış, yıllık enflasyon yüzde 12’yi görmüştü; ama köylü pazarındaki ürünlerin fiyatları değişmemişti. Bugün köy yumurtası 80 kuruştan, köy tereyağı 40 TL’den satıldı. Köylü Pazarı’na yolu düşenlerin beğenip alabileceği pek çok ürün vardı.
Samet YILLIK
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Etiketler : Köylü Pazarı, İzmit
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