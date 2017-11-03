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Köylü ürününün fiyatını artırmıyor 

Köylü ürününün fiyatını artırmıyor 

Bu sabah yine İzmit’in çevre köylerindeki üreticiler dondurucu soğukta bahçelerinden taze ürünleri topladılar, İzmit’e geldiler. Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiindeki Köylü Pazarı’nda tezgah açtılar. 

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Köylü Pazarı’nda ayva reçeli de vardı, ev yapımı salça da, ıspanak da vardı, kereviz de. Akaryakıt fiyatları artmış, yıllık enflasyon yüzde 12’yi görmüştü; ama köylü pazarındaki ürünlerin fiyatları değişmemişti. Bugün köy yumurtası 80 kuruştan, köy tereyağı 40 TL’den satıldı. Köylü Pazarı’na yolu düşenlerin beğenip alabileceği pek çok ürün vardı. 

Samet YILLIK
 

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