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Kozluk Muhtarı, muhtarlık ofisine girip, çalışamıyor

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Kozluk Muhtarı, muhtarlık ofisine girip, çalışamıyor
Kozluk Mahallesi Muhtarlık Ofisi, İzmit Belediyesi’ne ait Belsa Plaza’da bulunuyor.

Kozluk Muhtarı Metin Karabıyık, yaklaşık üç haftadır ofisine girip çalışamıyor. Belsa Plaza’daki Kozluk Mahallesi Muhtarlık Ofisinin üst katındaki büronun tuvalet gideri patlamış. Pis sular doğruca muhtarlık ofisinin içine akıyor. Muhtar Metin Karabıyık, 3 haftadır devam eden sorunu Belsa yönetimine ilettiğini, ama bir çözüm bulunamadığını anlattı. Muhtar Karabıyık, “Ofis kullanılacak gibi değil. Zaten bu lağım sularının içine vatandaşı alamayız. Geçici olarak yan taraftaki kardeş muhtarlık ofisinde vatandaşın işini görmeye çalışıyorum. Belsa Plaza yönetiminden bir an önce bu sorunu çözmelerini bekliyorum.” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

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