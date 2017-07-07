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Kozluk'ta istinat duvarı çöktü

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Kozluk'ta istinat duvarı çöktü
İzmit Kozluk Mahallesi'nde bir istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak üzerinde bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı istinat duvarı çöktü. Bu sırada çökmeyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çökmenin meydana geldiği inşaatın etrafını kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan binalar tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Kerim YAVUZ

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