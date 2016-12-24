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KPSS DHBT sonuçları açıklandı

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KPSS DHBT sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu  Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları  açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'da uygulanan KPSS DHBT-2016  değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr"  internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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