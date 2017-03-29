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KPSS Türkiye 2.'si FETÖ’den hakim karşısına çıktı

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KPSS Türkiye 2.'si FETÖ’den hakim karşısına çıktı
 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) Türkiye ikincisi olan Muhammed Ali Ö., Kocaeli'de FETÖ/PDY davası kapsamında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyetine savunmasını yapan Muhammet Ali Ö., "Bank Asya’daki hesabımı 2012 yılında kredi kartı açtığım için tercih ettim. Örgütle bir alakası yoktur. Bu hesabı da zaten 4 Nisan 2016 kapattım. İddianamede geçen hesap işlem hareketlerim ise 2014 Şubat ayında 30 bin TL’lik işlem ve 2015 Şubat ayındaki 25 bin 400 TL’lik yatırımlardır. Bunlardan 2014 Şubat ayındaki işlemim düğünde takılan takıları bozdurup araba alacaktık. Ancak teyzem bozdurmamızı istemeyerek borç olarak parayı verebileceğini söyledi. Borç parayla araba almamıza eşim razı gelmediği için kendimiz aldık. Teyzemin borç verdiği parayı ise muhafaza etmek amacıyla bankaya yatırdım. 2 ay sonra da parayı çekip teyzeme verdim. Diğer işlemim olan 2015 Şubat ayında da arabayı sattım. Arabanın satışından aldığım parayı bankaya yatırdım. Bunu da dolara çevirdim. Yaklaşık oradan 2 bin TL kazancım oldu. Başka hesap hareketim olmamıştır. Zaten 4 Nisan 2016 tarihinde hesabımı kapattım. Çağrıdan haberim yoktur” dedi.

İfadesine devam eden Muhammed Ali Ö., "Ayrıca girdiğim ve Türkiye ikincisi olduğum 2010 KPSS sınavı hakkında Ankara 2. Ağır Mahkemesi’nde hakkımda dava açıldı ve yargılanıyorum. 2010 yılındaki birinci sınav iptal edilmişti. Bu sınavdan kaç aldığımı tam olarak hatırlamıyorum. Ancak 90 üzeri bir puan almıştım. İkinci sınavdan ise 99 küsur puan alarak Türkiye ikincisi oldum. 2010 KPSS sonucu sonrası Kocaeli Başiskele’yi tercih ettim. Bu tercihte özel bir neden yoktur. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu. 

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti 5 dakikalık bir ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ise 22 Mayıs 2017 tarihine ertelendi.

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