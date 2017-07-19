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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Kamu Personel Seçme Sınavı'na göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri (KPSS-2017/1) tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS-2017/1 yerleştirme sonuçlarına göre, ortaöğretim düzeyinde 232 aday, ön lisans düzeyinde 885 aday, lisans düzeyinde bin 521 aday kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşti.

KPSS-2017/1 tercih kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuru yapabilmek için 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans'tan birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olma şartı gerekiyor.

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