KPSS'ye girecekler dikkat!

ÖSYM tarafından, Kamu Personel Seçme Sınavı (2017 KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) başvuruları, 31 Mart'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Alan Sınavları'nın birinci oturumu olan kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri 27 Mayıs saat 10.00'da uygulanacak.

Sınavların ikinci oturumu olan hukuk, iktisat, maliye testleri 27 Mayıs'ta saat 14.30'da, üçüncü oturumu olan işletme, muhasebe, istatistik testleri 28 Mayıs'ta saat 10.00'da düzenlenecek. Her bir oturumun ücreti 40 lira olarak belirlendi.

2017-KPSS alan sınavları başvuruları, 31 Mart'a kadar sürecek. Sınav ücreti ödeme için son gün 3 Nisan olacak.