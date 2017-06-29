Kral telaşlandırdı

Sahibini ve ev halkını tanıyan, “Kral” diye seslenince çağıran kişinin yanına giden son derece akıllı kırmızı kuyruklu papağanını bulabilmek için herkesi seferber eden Erkan Bozlar, dün öğleden sonra gelen haberle çok sevindi. Üç gündür kayıp olan Kral, bulunmuştu.
Erkan Bozlar, “Kral, evin ferdi gibiydi. Ev halkını tanır, Kral diye seslenince yanınıza gelir. Misafirliğe gitmiştik. Ne olduysa bir an ürktü, açık pencereden uçtu. Çevreyi aradık ama izine rastlayamadık. Dün Kral’ımıza kavuştuk. Katkı sunan herkese teşekkürler” dedi.
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