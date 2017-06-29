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Kral telaşlandırdı

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Kral telaşlandırdı
İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan Köseoğlu Kaporta’nın sahibi Erkan Bozlar’ın ‘Kral’ isimli Jako cinsi papağanı, bayramın ikinci günü İzmit Kent Konut 1.Etap H3 Blok, 5.Kat No:35’deki dairenin açık penceresinden ürküp kaçtı.

Sahibini ve ev halkını tanıyan, “Kral” diye seslenince çağıran kişinin yanına giden son derece akıllı kırmızı kuyruklu papağanını bulabilmek için herkesi seferber eden Erkan Bozlar, dün öğleden sonra gelen haberle çok sevindi. Üç gündür kayıp olan Kral, bulunmuştu.

Erkan Bozlar, “Kral, evin ferdi gibiydi. Ev halkını tanır, Kral diye seslenince yanınıza gelir. Misafirliğe gitmiştik. Ne olduysa bir an ürktü, açık pencereden uçtu. Çevreyi aradık ama izine rastlayamadık. Dün Kral’ımıza kavuştuk. Katkı sunan herkese teşekkürler” dedi.
 

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