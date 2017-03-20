  • BIST 90.396
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6335
  • Euro 3,9099
  • Kocaeli 12 °C

Kredi alamayan esnafları rahatlatan açıklama

»
Kredi alamayan esnafları rahatlatan açıklama
Sicil affına rağmen bazı esnafın kredi almakta sıkıntı yaşadığını belirten Bakan Bülent Tüfenkci, "Bankalarla bir daha görüşeceğiz, biz uyarıyla şu anda geçiriyoruz. Yaptırımları da devreye sokmaktan çekinmeyiz" dedi.

Sicil affıyla ilgili konuşan Tüfenkci, "Biz hükümet olarak sicil aflarını çıkartıyoruz ama bankalar uygulamıyor deniyor. Geldiğimiz noktada bazıları yasayı uyguluyor. Bazı esnfalardan şikayet geliyor. Kredi kartını geciktirerek ödemiş kara listedesin deniyor. Şartları taşıyorsa yapılandırma imkanı getirin. Bakıyoruz uygulamaya ben geçmişte kredi kartımı gecikmeyle ödemişim ama kart borcum şu anda yok. Bana kredi vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Bankalar bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermeli. Faizsiz kredileri hayata geçirdik, burada da bankalar bir takım nedenlerle sıkıntılar meydana getiriyorlar. Bankalarla bir daha görüşeceğiz, biz uyarıyla şu anda geçiriyoruz. Yaptırımları da devreye sokmaktan çekinmeyiz" dedi. 

Referandum sürecinin ekonomik sisteme etkisiyle ilgili olarak Bakan Tüfenkci şunları kaydetti: "En önemli etki ekonomide olacak. Hantal bir yapıdan daha etkin bir yapıya geçmiş oluyoruz. Evet çıkarsa ekonomi şaha kalkacak, depara kalkacak. Bundan en fazla yararlanacak olan iş alemi. Hayır çıkarsa bundan en fazla etkilenecek ekonomi. Ekonomiye sıkıntı noktasında hayır cephesi bir kaos oluşturacak. Bunlar Türkiye'de şüphe durumu oluşturacaklar. İnsanlar ister istemez ekonomiden siyasi konjonktüre odaklanacak. 7 Haziran'dan sonraki tablo bir daha yaşanabilir. Hükümetin meşruiyeti sorgulanmaya başlanabilir." 

Bu haber toplam 615 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk tersaneleri gemi inşa sanayisinde dünyanın gözbebeği olacak18 Mart 2017 Cumartesi 13:00
  • Tüpraş’ta 4 bin işçinin gözü bu görüşmedeydi! Yeni gelişme18 Mart 2017 Cumartesi 11:00
  • İSU ve Belde A.Ş’de yeni teklif yok18 Mart 2017 Cumartesi 10:33
  • Bakan açıkladı! Yıpranma payı...18 Mart 2017 Cumartesi 10:29
  • Gıdacılar Birliği için ilk adım KOTO’da atıldı 17 Mart 2017 Cuma 22:56
  • Milyonluk asfalt yama ihalesi17 Mart 2017 Cuma 10:31
  • Dolar düşüşe geçti!17 Mart 2017 Cuma 10:01
  • İSU ve Belde AŞ için önemli görüşme17 Mart 2017 Cuma 00:00
  • Tüpraş pazarlığında ücret konusu askıda16 Mart 2017 Perşembe 20:45
  • Bakan'dan memur emeklilerine ikramiye açıklaması!16 Mart 2017 Perşembe 20:39
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti