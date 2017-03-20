Kredi alamayan esnafları rahatlatan açıklama

Sicil affına rağmen bazı esnafın kredi almakta sıkıntı yaşadığını belirten Bakan Bülent Tüfenkci, "Bankalarla bir daha görüşeceğiz, biz uyarıyla şu anda geçiriyoruz. Yaptırımları da devreye sokmaktan çekinmeyiz" dedi.

Sicil affıyla ilgili konuşan Tüfenkci, "Biz hükümet olarak sicil aflarını çıkartıyoruz ama bankalar uygulamıyor deniyor. Geldiğimiz noktada bazıları yasayı uyguluyor. Bazı esnfalardan şikayet geliyor. Kredi kartını geciktirerek ödemiş kara listedesin deniyor. Şartları taşıyorsa yapılandırma imkanı getirin. Bakıyoruz uygulamaya ben geçmişte kredi kartımı gecikmeyle ödemişim ama kart borcum şu anda yok. Bana kredi vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Bankalar bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermeli. Faizsiz kredileri hayata geçirdik, burada da bankalar bir takım nedenlerle sıkıntılar meydana getiriyorlar. Bankalarla bir daha görüşeceğiz, biz uyarıyla şu anda geçiriyoruz. Yaptırımları da devreye sokmaktan çekinmeyiz" dedi.

Referandum sürecinin ekonomik sisteme etkisiyle ilgili olarak Bakan Tüfenkci şunları kaydetti: "En önemli etki ekonomide olacak. Hantal bir yapıdan daha etkin bir yapıya geçmiş oluyoruz. Evet çıkarsa ekonomi şaha kalkacak, depara kalkacak. Bundan en fazla yararlanacak olan iş alemi. Hayır çıkarsa bundan en fazla etkilenecek ekonomi. Ekonomiye sıkıntı noktasında hayır cephesi bir kaos oluşturacak. Bunlar Türkiye'de şüphe durumu oluşturacaklar. İnsanlar ister istemez ekonomiden siyasi konjonktüre odaklanacak. 7 Haziran'dan sonraki tablo bir daha yaşanabilir. Hükümetin meşruiyeti sorgulanmaya başlanabilir."