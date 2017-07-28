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Kredi almak isteyen çiftçi nereye gideceğini şaşırdı

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Kredi almak isteyen çiftçi nereye gideceğini şaşırdı
Karamürsel’de oturan, çiftçilik yapan bir okurumuz, çiftçiler için devletin verdiği avantajlı krediden yararlanmak için Halk Bankası Karamürsel Şubesi’ne başvurmuş.

Banka görevlileri, “Kredi için bankamızın İzmit Şubesi’ne başvurmanız gerekiyor” demişler. Karamürselli çiftçi, İzmit’e gelmiş, Halk Bankası İzmit Şubesi’ne başvurmuş. Ama burada da “Bizde yok. Kandıra şubemize gitmeniz lazım.” demişler.

Yaşadığı olayları anlatan Karamürselli çiftçi, “Üç kuruş kredi alacağım. Beni oradan oraya gönderiyorlar. Herkesin cep telefonundan banka işlemi yaptığı günümüzde vatandaşa bu eziyet çektirilir mi?” diyordu.

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