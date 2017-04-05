Kredi kartı sahipleri dikkat! Herkesin başına gelebilir

Kart bilgileriniz kopyalandı veya çalındı. Hiç haberiniz yok. Hesap ekstrenize baktığınızda yapmadığınız harcamaları gördünüz... Herkesin başına gelebilir. Peki ne yapmak gerekiyor? Zararı kim karşılayacak?

Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın haberine göre kredi kartı, hayatımızı kolaylaştıran en önemli ödeme yöntemlerinden birisi. Banka müşterilerinin 59 milyon kredi kartı var. Kredi kartının kullanım alanı gelişen teknolojilerle her geçen gün artıyor. Kart sahiplerinin, yaşanması muhtemel dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına karşı uyanık olması gerekiyor. Tüm önlemlere rağmen internet, market ve mağazadan yapılan alışverişlerde kart numarası, güvenlik kodu gibi bilgiler çalınabiliyor.

BİLGİLERİNİ PAYLAŞMA

Kredi kartı dolandırıcılığı kurbanlarının sayısı son günlerde hızla artıyor. Bu durumda sorumluluğun sadece bankalara ait olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak durum sandığınız gibi değil. Örneğin; kredi kartınız fiziki olarak çalındıysa ve şifre bilgilerini de çalan kişi ele geçirdiyse veya birine telefon hattınız ile kart bilgilerinizi verdiyseniz, bankanın sorumluluğu olmuyor. Kart bilgileri ve şifrelerinizi siz korumalısınız.

BANKANIN SORUMLULUĞU NE?

Ancak, sadece kart numarası çalınarak internetten işlem yapılıyorsa burada önlem almadığı için bankaların sorumluluğu doğuyor. Banka sitelerinin kopyalanması yoluyla kart bilgilerinin elde edilmesi durumunda da bankalar sorumlu oluyor. Yargıtay’a ve tüketici hukukuna göre, bankaların gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alması gerektiğini ifade eden Avukat Hakan Tokbaş, “Almıyorsa zararı karşılar” diyor.

GÜVENLİK DENETİMİ OLMALI

Kart bilgilerini çalan kişinin de elindeki bilgilerle işlem yapamaması gerekiyor. Burada da sorumluluk bankalara ait. Hakan Tokbaş, “Bankalar ‘3D Secure’ (güvenli alışveriş) yöntemiyle ve sorularla kartın, işlem yapana ait olup olmadığını denetlemeli. Yapmıyorsa ve basit yollarla kart kullanılabiliyorsa tüketici haricinde mutlaka bir sorumlu vardır. Bu sorumlu çoğu durumda banka, bazı durumlarda alışveriş yapılan platformlardır” dedi.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİN

Bankacılık mevzuatına göre; kredi kartında bir dolandırıcılık varsa 7 gün içinde bankaya itiraz edilmeli. Eğer internet sitelerinde sizin bilginiz dışında bir işlem yapıldıysa bankalar, itiraz üzerine hesabınızdan çekilen parayı o sitenin sahibine göndermeden bloke ediyor. Haklıysanız para iade ediliyor. Bu durumda güvenlikle ilgili yeterli sorgulama yapmadığı için sorumlu banka değil, site sahibi oluyor ve yeterli önlemi aldığını ispat etmesi gerekiyor.

TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR

Kart bilgileriniz çalındığından dolayı banka ve işletme, zararınızı karşılamazsa dava açabilirsiniz. Avukat Hakan Tokbaş, konu ile ilgili şunları söyledi: “Yeterli güvenlik hizmetini sağlayamamaktan, dolayısıyla ayıplı hizmetten ötürü bankaya veya işletmeye karşı herkesin tazminat davası açma hakkı var. Zarar 3610 TL’nin altındaysa tüketici hakem heyetlerine, bunun üzerindeyse tüketici mahkemelerine başvuru yapılacak.”