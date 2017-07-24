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Kredi kartlarında yeni dönem! 17 Ağustos'a dikkat

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Kredi kartlarında yeni dönem! 17 Ağustos'a dikkat
Kredi kartı ile online alışverişte yeni bir dönem başlıyor. 17 Ağustos'tan sonra online alışveriş için müşteri onayı şart olacak ve daha da önemlisi bu tarihten sonra kredi kartları artık online alışverişe kapalı olarak tüketiciye verilecek.

Mevcut kartlar için de sahiplerin onay vermesi gerekiyor. Kredi kartı ile internetten alışveriş dönemi 17 Ağustos'ta sona eriyor. Kredi kartı ile online alışveriş için 17 Ağustos'tan sonra müşteri onayı gerekecek. Artık kredi kartları sanal alışverişe kapalı olarak verilecek. Bankalar müşterilere 17 Ağustos ile ilgili bilgilendirme mesajları gönderirken, kart sahiplerinin online alışveriş yapmaya devam edebilmesi için kartını onaylattırılması gerekecek.


 

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