Kritik dönemde hiç iyi olmadı

Beylerbeyi maçında Kadir Gezer’in üst üste iki kez pisipisine sarı kart görerek takımı eksik bırakmasına hepimiz çok kızdık, tepkimizi gösterdik. 1-0 gerideydik belki ama eksik kalmasak maçı çevirme ihtimalimiz vardı. Kadir Gezer’in sorumsuzca davranışı bu ihtimali ortadan kaldırdı. Bu maçı puansız kapatmamızda ciddi bir payı vardı. Tabi bu disiplinsiz davranışın bir karşılığı olacaktı. Doğrusu hepimiz yönetimden çıkacak kararın para cezası olacağını sanıyorduk. Zira yönetim kırmızı kart cezalarında para cezası yaptırımı uyguluyordu. Ancak bu kez beklediğimiz gibi olmadı. Dün öğlen basına servis edilen karara göre Kadir Gezer kadro dışı bırakılmıştı.

KRİTİK SÜREÇTE ÖNEMLİ KAYIP

Öncelikle bu karara üzüldüm. Sonuçta geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyen, savunmanın sağında iyi işler yapan futbolcumuz Kadir Gezer. Üstelik de sağ bek mevkinde alternatifimiz yok. Play-Off’a kalma mücadelesindeki kritik süreçte kadrodan çıkartılması önemli bir kayıp oldu. Sadece sorumsuzca gördüğü kırmızı kartın karşılığının kadro dışı yaptırımı olduğunu sanmıyorum. Öyle olsa, yönetim daha önceki kırmızı kart olaylarında da aynı cezayı uygulardı. Ben çok net göremedim ama Kadir Gezer kendisine tepki gösteren Numaralı A’daki taraftarlara karşılık vermiş, taraftar arasında gerginlik yaşanmış. Orada nasıl diyaloglar olduğunu, sonrasında Kadir Gezer’in nasıl tavırlar gösterdiğini bilmiyorum ama yönetim biliyor.

GERİ DÖNÜŞÜ ZOR GÖZÜKÜYOR

Demek, yaptığı davranışlar kadro dışı kalmasını gerektirecek boyuttaymış. Yoksa bu kritik süreçte yönetim böyle ağır bir karar almazdı. Bu sezon Oğuzhan ile Sinan da kadro dışı kalmıştı ancak belli bir süreç sonra çalışma azimleri ve pişmanlık duyguları dikkate alınarak affedildi. Kadir Gezer’in durumu aynı olur, Play-Off’ta takımdaki yerini alır mı? Uzak ihtimal gibi duruyor. Dilerim işlediği suç affedilmesine engel derecede ağır değildir. Bekleyip göreceğiz. Kadir Gezer’in yokluğunda savunmanın sağı için iki aday öne çıkıyor. Biri takımın jokeri Ali Keten, diğeri Sancaktepe maçında o mevkiide oynayan Kemal. Teknik ekip birini hazırlamak durumunda. Keşke olmasaydı ama oldu bir kere. Yapacak bir şey yok. İşlenen bir suç ve karşılığında verilen bir ceza var. Saygı duyup çaresine bakacağız.

O listeye itirazımız var

TFF’nin Fatih Terim yönetiminde son derece yerinde bir uygulaması var. Milli takım havuzunu genişletmek amacıyla 2 ve 3.Lig maçlarındaki yetenekler sezon boyunca yakın takibe alındı. Kocaelispor’un ve diğer profesyonel takımlarımızın birkaç maçına TTF Milli Takımlar Bölge Antrenörleri geldi, futbolcularımızı izledi. Hepimiz Antalya kampında görücüye çıkacak 2 ve 3.Lig karmalarının açıklanmasını merak ve heyecanla bekledik. Özellikle Kocaelispor’dan mutlaka seçilen olmuştur dedik. Ancak yanıldık, hatta hayal kırıklığına uğradık.

HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

3.Lig karmasına çok sayıda takımdan tam 44 futbolcu davet edildi ancak gelin görüntü Yeşil-Siyahlı takımdan tek bir isim bile yok. Aynı şekilde iyi bir sezon geçiren Gölcükspor’dan da. Yine 2.Lig karmasında Kocaeli Birliksporlu futbolcuların esamesi yok. Sadece Darıca G.B’den 2 isim karmaya alındı. Sarı-Yeşilli kulübü ve futbolcuları tebrik ediyoruz ancak yapılan seçimde Kocaeli iline haksızlık yapıldığı düşüncesindeyiz. Kocaelispor iki yıl sonra döndüğü 3.Lig’de müthiş bir performansa imzasını atıyor. Eşine çok rastlanmayacak şekilde ilk yılında, transfer yasağına rağmen zirve yarışı yapıyor.

SAĞLIKLI, ADİL BİR SEÇİM OLMAMIŞ

Son maçlarda biraz inişte olsalar da sezonun genelinde iyi performans ortaya koyan futbolcular var. En kötü biri o karmada olmalı, Kocaelispor adı listede bulunmalıydı. Gölcükspor’da Berke Bıyık kesinlikle o listede yer almalıydı. TFF Milli Takımlar Bölge Antrenörleri seçim yaparken hangi kriterleri dikkate aldılar bilemiyorum ama seçimlerin çok sağlıklı, adil olduğunu düşünmüyorum. Kocaeli kenti ve Kocaelispor adına o listeye itirazımız var.

El ele Play-Off, neden olmasın?

Son 7 haftadaki beklenmedik puan kayıplarına rağmen son iki haftaya Play-Off için önemli bir avantajla giriyoruz. 1 puanın, hatta ikili averajın bile önemli olduğu süreçte bizim 4 puan gibi artımız var. Erzincan’da kazandığımızda işi kesin olarak bitiriyoruz. Zaten öncelikle olarak bu ihtimali zorlamalıyız. İşi son maça bırakmak her zaman tehlikelidir çünkü. Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin’in açıklamalarında değindiği gibi iki takımın el ele Play-Off’a çıkması sanıyorum ki en güzeli, gönlümüzden geçeni.

ÇEKİL ARADAN ÇORUM BELEDİYE

Bu olasılığın hiç de düşük olmadığı inancındayım. Bunun yolu Çorum Belediyespor’u aradan çıkarmak ki, pek ala bu mümkün. Çorum Belediye bu hafta Kozan deplasmanına gidiyor. Kozan’ın endişesi veya iddiası olmayabilir ama rahat takımların ne denli tehlike saçtıklarını biliyoruz, görüyoruz. İzmit’e puan kaygısı olmadan geldiler, çatır çatır beraberliği alıp döndüler. Sonra Adana temsilcisi kesinlikle iyi bir takım. Üstelik kendi sahasında Çorum’u yenmeleri bence zor değil. Tüm kalbimizle bu ihtimalin gerçekleşmesini bekleyeceğiz.

GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN OLUR İNŞALLAH

Kocaelispor Erzincan’da kazanıp Play-Off garantiler, Gölcükspor da evindeki Bayburt maçını alırsa, son hafta Kocaelispor ile Gölcükspor el ele Play-off’a yürüyebilir. Temennimiz ve beklentimiz bu yöndedir. Başkan Şahin’in dediği gibi inşallah böyle olur. Sezonun geneline baktığımızda Kocaelispor ile Gölcükspor’un ilk 5 içinde yer almayı, Çorum Belediye’den daha fazla hak ettiğini düşünüyorum. Sabırsızlıkla pazar gününü bekliyoruz. Gözümüz Erzincan’da, kulaklarımız Adana’da olacak. Gönlümüzden geçen sonuçlar çıkar inşallah.