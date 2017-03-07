Her ne kadar bu sezon deplasmanlarda daha rahat oynasak, iyi sonuçlar alsak da, Bayburt maçı öncesinde ister istemez puan kaybı endişesi taşıyorduk. Bir önceki maç içerde kötü oyunla alınan beraberliğin moral bozukluğu vardı, üstelik rakip son üç iç saha maçını kazanmış istim üzerindeydi. Tabi orta alanda Mesut, savunmanın göbeğinde Murat Başak’ın yokluğunu da ekleyelim. Zorlu deplasman olmasının ötesinde şampiyonluk yarışına devam etme adına kritik bir virajdı. Bu sezonun geneline baktığımızda bize karşı oynamayı düşünen, kazanmak zorunda olan takımlar karşısında başarılı oluyoruz. Deplasman performansımızın bu derece iyi olmasının en önemli nedeni bu.

YILDIZ’IN DOĞRU HAMLESİ

Bayburt ’un Play-Off hedefi için puan kaybına tahammülü yoktu. Bu yüzden hücumu fazlaca düşündüler. Tabi Kocaelispor bu fırsatı kaçırmadı. İki usta golcü Oğuzhan ile Sinan sahneye çıktı, net skorla galibiyet geldi. Maç öncesinde Sinan’ın sağa çekilip, Hamza’nın forvet arkasına monte edilme düşüncesinin yerinde olduğunu yazmıştım. Mesut’un yokluğunda Karacabey maçında Sinan’ı forvet arkasında oynatınca orta alanda sıkıntı çekmiş, iki puan kaybı yapmıştık. Sinan, Oğuzhan ve Hamza, takımın çok önemli mihenk taşlarıydı. Ancak bu üçlüyü doğru, verimli olacakları yerlerde oynatmak önemliydi. Ümit Metin Yıldız Karacabey maçından aldığı dersle Bayburt karşısında taşları doğru yere koydu. Bence alınan galibiyette bu hamlenin önemli payı vardı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK

Takım halinde savunmayı iyi yapması, tüm futbolcuların büyük iştah ve hırsla oynaması ile istediğimizi alarak döndük zorlu deplasmandan. Bu galibiyeti sadece 3 puan olarak görmeyin, bence kırılma maçlarından biriydi. Olası puan kaybında camianın gardı düşecek, yaşanacak moral bozukluğuyla şampiyonluk iddiasından, umudundan söz etmek pek mümkün olmayacaktı. Oysa şimdi çok farklı. Aldığımız galibiyetle en keskin virajlardan birini kazasız döndük, liderlik yarışında moral anlamında dev bir adım attık. Tam tabirle kritik eşiği aştık. Camiada şampiyonluğa inananların oranı Bayburt galibiyetiyle ciddi oranda artmıştır düşüncesindeyim.

FUTBOLCULARIN VERDİĞİ MESAJ

Bayburt maçına dair önemli detaydan, daha doğrusu verilen bir mesajdan da söz etmemiz gerekiyor. Taraftar maç bitimi takımı alkışlamak için tribünü çağırıyor. Genelde bu gibi davetlerde futbolcular el ele vererek tribüne koşarlar. Bayburt’ta öyle olmadı. Futbolcular yalnız gitmedi, teknik direktör Ümit Metin Yıldız’ı yanlarına alarak birlikte tribünleri selamladılar. Malum her olumsuz sonuçta fatura teknik direktöre kesiliyor, son puan kaybında istifa çağrısı olmuştu. Futbolcular antrenörlerine sahip çıktılar, biz birlikteyiz diye haykırdılar, camiaya çok net bir mesaj verdiler. Diliyorum ki, bu açık mesajın ardından teknik direktöre yönelik önyargılar, haksız suçlamalar biter.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENECEĞİZ

Yönetimin teknik adamla ilgili duruşu zaten belli. Futbolcular da yönetimden farklı düşünmediklerini ortaya koydular. Bu durumda, yönetim ve futbolculara sonuna kadar inanan ve güvenen taraftarların yapması gereken belli. Bu işin ayrı gayrısı yok, teknik ekibe de sonuna kadar destek verilmeli. İnanıyorum ilk iç saha maçında taraftar grubu Ümit Hoca’yı da tribüne davet edip hakkını teslim edip, gelecek haftalarda ilgili moral verecektir. Yönetim sıklıkla takımı aynı pankartla sahaya çıkartıp hatırlatmasını yapıyor. Ne diyor o pankartta: Hep birlikte başarabiliriz. Yönetim, teknik ekip, futbolcu, taraftar, basın; şampiyonluğu istiyorsak birlikle yürüyeceğiz, kenetleneceğiz.

Sancar Şener’i vefatının 38’nci yıldönümünde andık

İlimizde spor basınının öncüsü, ilk spor servisi müdürü Sancar Şener, 6 Mart 1979’da henüz 34 yaşında amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrılmıştı.

Ben o zaman 14 yaşındaydım. 19 yaşında, 1984’te gazeteden içeriye adımımı attığım için kendisiyle tanışma, çalışma şansım olmadı. Çalışma arkadaşlarından, o dönemin spor camiasındakilerinden öğrendiğim kadarıyla çok iyi bir gazeteci olmasının yanında müthiş bir Kocaelispor sevdalısıymış.

Vefatının 38’nci yıldönümünde kent spor basınının öncüsü Sancar Şener’i rahmet ve özlemle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Bu kentte spor basını var oldukça Sancar Şener hep hatırlanacaktır.

RAHMET VE ÖZLEMLE-Sancar Şener vefatının 38’ncı yıldönümünde dün mezarı başında anıldı. Oğlu Özgür, çalışma arkadaşları Nazif Çanakçılı, Hazım Özbay, İsmet Çiğit ve Tuna Çanakçılı her yıldönümü olduğu gibi dün de Bağçeşme’ye çıkıp mezarı başında dua ettiler.

Cevat Aygün’e kulak verin

Geçen gün çok sevdiğim, değerli spor adamı, Derince Belediye Demirspor Başkanı Cevat Aygün aradı. Cevap Ağabey özellikle alt yapıya meraklıdır, miniklerin, gençlerin üzerine titrer. Hafta sonunda bolca U13 Ligi maçı izlemiş, miniklerin heyecanına ortak olmuş. Beni arama gerekçesi de bu ligle ilgiliydi. Malum, TFF U13 Ligi maçlarını tek hakemle oynatıyor. Cevat Aygün bu uygulamanın doğru olmadığı düşüncesinde. Yetkililerin dikkate alacağına, kulak vereceğine inanarak düşüncelerini aktarıyorum. Bakın Cevat Aygün neler söylüyor: “Futbola yeni başlayan, topla yeni tanışan yaş grubu. İlk eğitimi görüyorlar. Dolayısıyla ileride sürekli karşılarına çıkacak yardımcı hakemle, bayraklarla tanışmaları da gerekir. Ancak nedense bu yapılmıyor. Tek hakem üzerinden ilk eğitimi alan bu çocuklar yarın üst kategoriye çıkınca yardımcı hakemi, bayrağı görünce doğal olarak şaşırıyorlar, bocalıyorlar. TFF bu durumu değiştirmeli, U13 lig maçlarını üç hakemle oynatmalı. Ayrıca bir sürü genç, aday hakem var. Onların yetişeceği yerler de buraları”