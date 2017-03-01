KSMMMO 27. yılını kutladı

01-07 Mart arasındaki Muhasebeciler Haftası bu akşam Yahya Kaptan’daki KSMMMO Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen geceyle kutlandı.Katılımın yoğun olduğu gecede meslekte 30 ve 35 yılı dolduran üyelere plaketler verildi.

Geceye Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, VDK Kocaeli Küçük ve Orta Ölç. Grup başkanı Mehmet Fatih İslamoğlu, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, İş Kur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürü Zeki Bostancı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Hasan Hüseyin Şenlik, Gölcük Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Saadettin Bulut, Alemdar vergi Dairesi Müdürü Abdullah Cesar, KOTO Başkanı Necmi Bulut, başkan yardımcısı Volkan Yılmaz, meclis başkanı Akın Doğan, KTO Başkanı Sibel Moralı, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Altuntaş, Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı ve oda üyeleri katıldı.

500 BİN KİŞİLİK CAMİAYIZ

Törende konuşan Oda Başkanı Fikret Gökmen, ‘’Kuruluşumuzun 27. Yılı. 27. Yılı. 1990 yılında TÜRMOB çatısı altında örgütlenen meslek mensuplarımızın sayısı 100 bine ulaşmıştır. Bunun yanında 17 bin stajyer sayımız ve ailelerimizle birlikte 500 bin kişilik bir camiayız. Muhasebeciler hak ettiği değeri aldığı söylenemez. Bugün 1700 kişilik odamız üyelerinin yüzde sekseni lisans mezunudur. 54 arkadaşımız yüksek lisans diplomasına sahiptir. Muhasebe mesleği mali sistemin vicdanı ve temel taşıdır. Bunun böyle algılanıp değerlendirilmesi gerekir. Tüm meslektaşlarımızın muhasebeciler günü kutluyorum’’ dedi.

ÜRETEN KENT KOCAELİ

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Para Lidyalılar zamanından bu yana icat edildi. Az önce tarihi süreci izleme imkanı oldu. Paranın hesabını tutmak uzmanlık alanıdır. Hem paraya yön verip danışmanlık yapıyorsunuz. Kocaeli gibi sanayi kentlerinden bir tanesi Milli gelirin yüzde 13, Türk dış ticaret hacminin yüzde 18’ini üreten bir kent. Sizden toplanan vergiler hastane, okul, her türlü hizmete dönüyor. Mesleğin önemli olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum’’ dedi.

30. YIL PLAKET ALANLAR

Mustafa Kenar, Fehime Gökhan, Müzeyyen Melik, Alim Evciman, Tahmiran Yıldırım, Murat Biçer, Orhan Uzuner, Hıdır Güler, Sabri Çetinkaya, Cumhur Hüseyin Küçükbalkan, Mehmet Emin Arslan, Cengiz Durak, Ahmet Alper Odabaşı.

31. YIL PLAKET ALANLAR

Nermin Türkoğlu, Yaşar Bakal, Ali Tütün, Mustafa Tuncel, Ümit Topal, Mücahit Acar, Celal Erdöl, Mehmet Gedik, Şükrü Bülbül.

32.YIL PLAKET ALANLAR

Orhan Albay, Erdal Çatan, Adnan Duran, Nihat Turgut, Veysel Çelik, İsmet İşeri, Bayram Ali Aydoğanlı, Erol Maral, Nezih Hastürk, Ahsen Okyar, Casim Akıncılar.

33.YIL PLAKET ALANLAR

Mehmet Ali Kılıç, İbrahim Pınar, Sedat Arı, Ali Özlü, Türkan Ersoy, İsmail Bozkurt, Mustafa Kocaman, Şakir Süloğlu.

34. YIL PLAKET ALANLAR

Doruk Bay, Aziz Tezel, Ertuğrul Sevimbike, Hasan Kırlı, Ali Şahin, Haydar Çelikkeser, Zafer Neşe Şentürk.

35. YIL PLAKET ALANLAR

Cemil Çetin, Enver Akbalık, Nusret Uğurlu, Sinan Veli.

Haber: Kerim YAVUZ