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KSMMMO’da ruhsatlar teslim edildi

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KSMMMO’da ruhsatlar teslim edildi
Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO)  düzenlediği törenle SMMM Yeterlilik Sınavında ilk girişlerinde başarılı olarak ruhsat almaya hak kazananlara ve yeni ruhsat alanlara ruhsatlarını teslim etti.  

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), dün Mart ayı meclis toplantısını oda binasında gerçekleştirdi.  Mecliste faaliyet raporu ve yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Öte yandan  SMMM Yeterlilik Sınavında ilk girişlerinde başarılı olarak ruhsat almaya hak kazananlara ve yeni ruhsat alanlara ruhsatları teslim edildi. Toplamda 48 kişi serbest muhasebeci olma hakkı kazandı.

YENİ RUHSAT ALANLAR

Ali Kurşun, Barış Akarsu, Çiğdem Yıldırım, Derya Cevahir, Emre Türk, Ercan Ceylan, Erhan Göçmengil, Ertan Taşkın, Esra İlgili, Fatih Büber, Fatma Aras, Günay Esenboğa, Hayriye Bostancıoğlu, Hilmi Alçın, Hüseyin Dönmez, İsa Bayram, Mehmet Yıldırım, Meral Özön, Murat Çınar, Murat Durmuş, Naziker Özsoy, Nihan Veli Gezgin, Ramazan Mutlu, Sedat Coşkun, Selda Yener, Semih Özkan, Şükriye Elmas, Turhan Giray, Yusuf Yılmazer ve Zafer Aydur ruhsatlarını teslim aldı.

İLK GİRİŞTE KAZANANLAR

Son dönem SMMMO Yeterlilik sınavında ilk girişte başarılı olarak ruhsat almaya hak kazanan meslek mensupları için düzenlenen törende, Uğurcan Uğurcu, Mehtap Ayar, Esra Bayındır, Gökhan Çakrak, Murat Çapçı, Mehmet Durgaç, Cihan İlaslan, Yasemin Kanpara, Ayşe Kaya, Dilek Köroğlu, Gökhan Mert, Ertan Taşkın, Furkan Tuna, Zeynep Tümerkan, İbrahim Yalçın, Esra Yaldız, Veysel Yaşar, Özlem Yener ruhsatlarını aldılar.

Çiğdem ARMAĞAN

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