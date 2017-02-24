KSO heyeti, Kayseri’de

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 3.Meslek Komitesi Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu üyeleri Kayseri Sanayi Odası’nı ziyaret ederek 2. ve 3. Meslek Komiteleri ile ortak gıda sektör toplantısı yaptılar.

Ziyarete Komite Başkanı Mihriban Bilen, Meclis Üyesi Murat Can ve Meslek Komiteleri Uzmanı Seçkin Ökte katıldı. Kayseri Sanayi Odası’ndan da Meysu Gıda Firması’ndan Bekir Güldüoğlu, Özselamoğlu Group Firması’ndan Abdulkadir Özselamoğlu, Çarşıbaşı Süt Firması’ndan Lütfi Çarşıbaşı, İnci Gıda Firması’ndan Seyfi Büyükince, Kayseri Şeker Fabrikası Firması’ndan Sırrı Doğanlık, Oruçoğlu Şekerleme Firması’ndan Osman Oruçoğlu, Kayseri Sanayi Odası Genel Sekreteri Nihat Molu ve KAYSO Kalite Yönetim Birim Sorumlusu Özlem Göksu toplantıda hazır bulundular. Kayseri Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayi Odası’nın tanıtım sunumlarının yapıldığı toplantıda gıda sektörünün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

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