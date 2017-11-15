KSO Meclisi’nde Karadağ konuşacak

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, toplantıya ‘Konuk konuşmacı’ olarak katılacak. Toplantıda ayrıca Rusya Osetya Bölgesi Temsilcilerinin Sunumu da yapılacak.