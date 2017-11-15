KSO Meclisi’nde Karadağ konuşacak
Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) kasım ayı meclis toplantısı bugün saat 10.00’da KSO Konferans Salonunda yapılacak.
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Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, toplantıya ‘Konuk konuşmacı’ olarak katılacak. Toplantıda ayrıca Rusya Osetya Bölgesi Temsilcilerinin Sunumu da yapılacak.
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Etiketler : Kocaeli Sanayi Odası, KSO, Himmet Karadağ
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