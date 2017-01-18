KSO salonunda bomba araması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katıldığı Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nun meclis toplantısından önce güvenlik tedbirleri üst seviyede alındı.

SALONDA BOMBA ARAMASI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katıldığı Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısı öncesinde polis ekipleri Avi adlı köpek ile salonda bomba araması yaptı. Salona girişlerde herkes tek tek arandı.

Çiğdem ARMAĞAN