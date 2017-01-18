KSO salonunda bomba araması

SALONDA BOMBA ARAMASI
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katıldığı Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısı öncesinde polis ekipleri Avi adlı köpek ile salonda bomba araması yaptı. Salona girişlerde herkes tek tek arandı.
Çiğdem ARMAĞAN
SALONDA BOMBA ARAMASI
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katıldığı Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısı öncesinde polis ekipleri Avi adlı köpek ile salonda bomba araması yaptı. Salona girişlerde herkes tek tek arandı.
Çiğdem ARMAĞAN
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