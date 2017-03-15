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KSO ve KSMMMO arasında işbirliği

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KSO ve KSMMMO arasında işbirliği
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Fikret Gökmen,  karşılıklı işbirliği çalışmalarını artırmak amacıyla protokol imzaladı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) arasında karşılıklı iş birliği çalışmalarını artırmak amacıyla protokol imzalandı. KSO’da gerçekleşen törende protokol imzalarını KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen attı. Protokol ile her iki odanın ortak müşteri portföyüne hizmet verilecek ve karşılık işbirliği olacak. Karşılıklı bilgi alışverişi, mevzuatlar hakkında bilgilendirme yapılacak.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Protokol kapsamında KSO ile KSMMMO’nun işbirliği yapabileceği alanlar şunlar:

Her iki oda da mevzuatlara ilişkin bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesinde ve bu toplantıların duyurularının yapılmasında, toplantı salonlarının karşılıklı tahsis edilmesinde birbirlerinin çalışmalarına destek verecektir. Odalar ortak çalışma konuları kapsamında, üyelerine yönelik düzenleyecekleri toplantılarda eğitmen veya ihtisas sahibi uzmanlar konusunda birbirlerine destek olabilirler.

İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTECEKLER

Odalar ortak çalışma konuları kapsamında, üyelerinin yararına yönelik konularda projeler geliştirebilirler ve bu projelerin işbirliği içinde yürütülmesini sağlarlar. KSO ile Kocaeli SMMMO belirledikleri uzmanlar nezdinde, üyelerinin diğer odadan alabilecekleri hizmetler ve faydalar hususlarında, karşılıklı bilgilendirme ve tanıtım yapacaklardır.

GECİKMİŞ BİR PROJEYDİ

Protokol töreninde konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “KSO ve KSMMMO sonuçta aynı kitleye hizmet veriyor. Bu iki kuruluşun ortak iş birliği yapması aslında gecikmiş bir protokol sözleşmesidir. Bunun arkasında herhangi bir neden yok. Bizlerden kaynaklanan bir eksiklik. Bir yerden başlama noktasındayız. Burada ki amacımız karşılıklı bilgilendirmenin daha hızlı yapılmasıdır. En önemlisi bilgilendirme toplantılarında da iş birliği yapılmasının çok değerli olduğuna inanıyoruz. bu iş birliği vasıtasıyla yapılabilecek yanlış ve eksik uygulamaların önüne geçilecektir” diye konuştu.

DEFTER TUTMAK OLARAK BAKMIYORUZ

KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen şunları söyledi: “Başkanımız Zeytinoğlu’nun dediği gibi biraz gecikmiş olsa da bir protokolü hayata geçiyoruz. Umarım her iki oda içinde hayırlı olur. Her iki odanın da muhatapları aynı kişiler, paydaş odalarız. İş birliğimizin sanayicilere ve en sonunda ülkemize faydalar getirecektir. Biz meslek camiası olarak olaylara sadece defter tutmak olarak bakmıyoruz. Firmalarımızın yönetim danışmanlığını, gerçek değerlerinin ne ifade ettiğine, uluslar arası durumdalar da firmaların ne olduğunu da artık ölçebilecek bilgi ve deneyime sahip kurumların elamanlarıyız. Protokolün hayırlar getirmesini diliyorum”

Çiğdem ARMAĞAN

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