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KSO’da önce meclis, sonra protokol töreni

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KSO’da önce meclis, sonra protokol töreni
Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO), mart ayı meclis toplantısı yarın (Çarşamba) yapılıyor.

Saat 10.00’da başlayacak meclis toplantısında oda eksper listesinde yapılacak ilavelerin görüşülmesi ve onayı, meslek komitesi sunuşlarının da aralarında bulunduğu 7 maddelik gündem ele alınacak. KSO toplantısına konuşmacı olarak Piri Reis Üniversitesi Rektörü, Türkiye Varlık Fonu A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Oral Erdoğan da katılacak. Prof.Erdoğan, “Ekonomide yeni dönem, yeni arayışlar” konusunda görüşlerini aktaracak.

Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında karşılıklı işbirliği protokolü de yarın (Çarşamba) imzalanacak. Saat 14.00’deki protokole KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen imza koyacak.

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