KSO’dan BİZİMKÖY’e 1,3 milyon TL yatırım

Kocaeli Sanayi Odası’nın Ekim ayı meclis toplantısı bugün Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı’nda gerçekleşti. Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında toplanan meclisin bu ay ki konuğu Vali Hüseyin Aksoy oldu. Ayrıca meclise KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, GTÜ Rektörü Haluk Görgün, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katlım sağladı. KSO, 105’i engelli toplam 113 personelin çalıştığı BİZİMKÖY Engelliler Üretim Merkezi Vakfı’nda geçtiğimiz yıl daha fazla istihdam sağlamak amacıyla yeni bina yatırımı için inşaat çalışmalarına başladı. Bu inşaatı üyelerinde aldığı 1,3 milyon TL destek ile imece usulü gerçekleştirdi. Başkan Zeytinoğlu, “5 engelli vatandaşa meslek edindirdik. Bu ilave alan bize 20 engelli personeli daha istihdam etme imkanı sağlayacak” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE 633. OLDUK

Eylül ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıklayan Başkan Zeytinoğlu, “İhracat 11,8 milyar dolar, İthalat ise 19,9 milyar dolar. 12 aylık ihracatımız 153,5 milyar dolara yükseldi. Yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. İhracatımız artıyor, ancak yeterli seviyede değil. İthalat artış hızının gerisinde kalıyor. Dolayısıyla dış ticaret açığı yüzde 85 artış ile 8,1 milyar dolara, dikkat çekici boyuta ulaştı. Her ay Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilerle İlimizin İhracat ve ithalat rakamlarını açıklıyoruz. Eylül ayı İhracatı 1,5 milyar dolar, İthalatı 4,2 milyar dolar. İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı Ağustos sonu itibariyle 71 oldu. 1 firma ilave oldu. Türkiye’de 633. Olduk. İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. Ar-Ge Merkezli firmamız Pimtaş kendilerini kutluyoruz” diye konuştu.

FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Ulaştırma Bakanı’na aktardıkları konulardan bahseden Zeytinoğlu, “Ulaştırma Bakanımıza Değirmendere Yüzbaşılar – Körfez arasında arabalı vapur seferleri talebimiz olmuştu. Bakanımız başta olumsuz baktı. Sadece P plakalı servis araçları için arabalı vapur seferlerinin, şehir içi trafiği çok rahatlatacağını belirttik. Kendisi bunu olumlu değerlendirdi. Cengiz Topel havaalanından birkaç şehre daha uçuş istiyoruz. Bunun için sizinle birlikte Cumhurbaşkanımızı İlimizde ağırlama yönünde girişimlerde bulunmayı arzu ediyoruz. Oda olarak burada garanti verme konusunda gücümüz yettiği kadar destek olmak istiyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı illerinin de bu projede yer almasının faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

481 KİŞİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPTIK

Zeytinoğlu şunları söyledi: “Ülkemizde işsizlik sorunu var, ama birçok işletmemiz de işçi bulamamaktan yakınıyor. Özellikle nitelikli ara eleman bulmak büyük sorun olarak karşımızda duruyor. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı da gün geçtikçe artıyor. İşsizlik sorunu ile mücadele Avrupa’da gelişmiş ülkelerin de sorunu. Ancak bu sorunun üstesinden gelen ülkeler var. Hala yol kat edemeyenler de var. Ülkemizde yaşanan çelişkili durumu anlayabilmek için KOÜ’nin desteği ile bilimsel bir saha araştırması yaptık. Raporumuz tamamlandı. Yakında basımını da tamamlayacağız. Çeşitli işletmelerin insan kaynakları yöneticileri olmak üzere toplam 481 kişi üzerinde yaptık.

113 PERSONEL ÇALIŞIYOR

BİZİMKÖY projemizden bahseden Zeytinoğlu şu ifadelere yer verdi: “Projemiz Avrupa Birliği’nin desteği ve sanayi kuruluşlarımız, İŞKUR ve Odamızın maddi katkılarıyla 2006 yılında hayata geçti. Amacımız bu merkez ile engellilerin üretim sürecine katılmalarını sağlamaktır. Merkezimizde; konfeksiyon, mantar üretimi, seracılık, açık arazi sebze ve meyve yetiştiriciliği kollarında olmak üzere; 105’i engelli toplam 113 personel çalışıyor. BİZİMKÖY aynı zamanda bir okul. Merkezimizden 2010 yılından bugüne başka bir iş yerinde çalışmak üzere 66 kişi ayrıldı. Ayrıca 2 kişi üniversite eğitimi görmek için ayrıldı. 6 kişi de emekli oldu. Konfeksiyon ütü-paket, yıkama, kurutma, nakış ve baskı bölümümüzde ise Metraco A.Ş. firması ile ortak üretim yapılıyor ve üretiminin tamamı ihraç ediliyor. 130 kişi çalışıyor.

5 ENGELLİ VATANDAŞA İSTİHDAM

Geçtiğimiz yıl daha fazla istihdam sağlamak amacıyla yeni bina yatırımı için inşaat çalışmalarına başladık. Bu inşaatı üyelerimizden aldığımız destek 1,3 milyon TL ile, imece usulü ile yaptık. Üretim sahasını iki katına 3000 metrekare ilave kapalı alan çıkardık. İlave ettiğimiz alanlarda engelli istihdamına yönelik farklı üretim alanları yaratma düşüncesindeyiz. Şimdilik bir trafo fabrikasına parça üretimini yapıyoruz. Ayrıca bu alanda sanata dönük farklı iş kollarında da çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Şimdilik bu küçük girişimimizle 5 engelli vatandaşımıza meslek edindirdik. Bu ilave alan bize 20 engelli personeli daha istihdam etme imkanı sağlayacak.”

DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ

Projeye destek veren firmalar şöyle; Yücel Boru , Nuh Panel, Toreks, Belgin Madeni yağ , Nuh Çimento, Dow Türkiye, Türk Ytong, Ege Profil, Polisan, Dyo, Tezcan, Arcelormittal, Sar Cam, Nuh Beton, Kartal Bombe, Sami Soybaş. Firmalara teşekkür eden Başkan Zeytinoğlu, “2015 yılı Haziran ayında, BİZİMKÖY projesi, Dünya Odalar Federasyonu’nun düzenlediği Odalar yarışmasında 39 ülkenin 79 projesi ile yarışarak “En İyi İstihdam Yaratma/ İş Geliştirme” kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Biz bu modelin yaygınlaşması için çaba harcıyoruz. Ancak 10 senedir uğraşmamıza rağmen, Vakfımıza kamu yararı statüsünü kazandıramadık. Bu kapsamda sizlerin desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN