KSO’nun Başbakan’a sunduğu rapor

30 Eylül günü, yani iki hafta önce Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmit İlçe kongresine katılmak için İzmit’e geldi. Başbakan, Hasan Gemici Spor Salonunda kongreye katıldıktan sonra, ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayicilerle yemekli toplantıda bir araya geldi.

Binali Yıldırım, konuşmasında Kocaeli’nin öneminden, ülkeye katkısından söz etti, “Özellikle ulaşım ve trafik konusunda büyük sorunlar var. Bunları da yapılacak yeni yollarla çözeceğiz” dedi.

Bu toplantıdaki konuşmasının ardından Başbakan Yıldırım’a bir dosya sunuldu. Dosyayı hazırlayan ve sunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) yönetim kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’ydu.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bizim ülkemizdeki siyaset kültüründe, ülke veya kent yöneticilerine “Dosya sunmak” çok sıradan bir olaydır. Cahil insanlar tarafından çok kötü Türkçe ile, imla kurallarına hiç uyulmadan, abuk sabuk görüşlerin yer aldığı, görünüşünde bile estetik bulunmayan dosyalar sunulur.

Bir heyet Ankara’ya giden, Bakanlara dosya verir. Ya da bir önemli ülke yöneticisi ilimizi ziyarete gelir, herkes eline birer dosya tutuşturur.

Bu dosyalar genellikle bırakın bilimsel olmayı, kendi içinde uyumlu olmayı, ilk sayfasından itibaren dikkate alınmaya bile değer değildir. Bu nedenle muhatap olan aldığı dosyayı bir boş vaktinde açık, okumaya kalksa bile, daha birinci satırında fırlatıp atar, “Okumaya bile değmez” diye düşünür.

30 Eylül günü, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu imzasıyla Başbakan Binali Yıldırım’a sunulan dosya, böyle bir dosya değil. Çok rahat okunabilen, her cümlesi, hatta her kelimesi özenle seçilmiş, topu topu 18 sayfadan oluşan bir rapor. Şık bir naylon kap içine konulmuş. Kalın, kaliteli kağıt. Öyle okumasanız bile, fırlatıp atmaya pek kıyamazsınız.

Ben bugüne kadar bu kentte hazırlanmış çeşitli konularla ilgili pek çok rapor gördüm. Hiç biri görsel ve içerik olarak bu kadar düzenli, zengin değildi. Hiç birinde sorunlar bu kadar net, talepler bu kadar nazik bir üslupla ortaya konulmamış, hiç birinde ortaya konulan sorunların karşılığı olan çözüm önerileri bu kadar açık seçim anlatılmamıştı.

Öncelikle, pek çok değerini kaybeden, pek çok kurumunu o kurumu hiç hak etmemiş ellere teslim eden bizim kentimizde hala böylesi bir raporu hazırlayabilecek Kocaeli Sanayi Odası gibi bir kurumun olduğunun farkına varmak beni sevindirdi. Ayhan Zeytinoğlu, “Sadece senin okuman için, bilgi edinmen için bu raporun bir kopyasını gönderiyorum” dedi. Gerçekten benim için çok faydalı olduğunu söyleyebilirim.

ÖNCE DURUM TESPİTİ

18 sayfalık raporda öncelikle durum tespiti yapılıyor. Raporun önemli bir bölümü, Kocaeli için ülkenin önemine vurgu yapıyor, rakamlarla bunu ortaya koyuyor. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu yetişmiş eleman konusunu ayrıntıları ile anlatıyor. Ulaşımın önemine vurgu yapılıyor. Talepler, yapılabilecek işler sıralanıyor.

Umuyor ve diliyorum ki; Sayın Başbakan bu dosyayı gerçekten müsait bir zamanında alıp okumuştur. Eğer İzmit’te yaptığı konuşmasında söylediği sözlerde- Kocaeli’nin hak ettiği hizmetleri biran önce alması konusunda-samimiyse, başka kimseden bilgi istemesine, yeni araştırmalar yapmasına falan gerek kalmıyor.

KSO Raporunun Kocaeli’nin büyüklüğünü anlatan bölümünden bazı cümleleri seçerek aktarmak istiyorum. Görün bakın, bu renksiz, bu ışıkları sönmüş, futbol, basketbol takımları bile olmayan, insanların minibüslerde tıklım tıkış gitmek zorunda kaldığı, doğru dürüst bir tane bile heykeli olmayan bu kent nasıl bir kent:

“(….)Türkiye’nin en büyük 500 firmasından 80’i, en büyük 1000 firmasından 131’i Kocaeli’de. “

“(….) KSO’ya kayıtlı 2500’den fazla firmanın 274’ü yabancı sermayeli. İlimizde Almanya, Hollanda, Amerika, Fransa, İtalya, Güney Kore sermayeli firmalar var. Bunların büyük bölümü dünya markası.”

“(…)Türkiye’nin top0lam dış ticaretinin yüzde 17.3’ü bu kentten yapılıyor. 2016 yılında ilimizden 18.3 milyar dolarlık ihracat, 40.7 milyar dolarlık ithalat yapılmış. Toplam dış ticaret rakamı 59 milyar dolar. Dünya ülkeleri sıralamasında dış ticaret hacmiyle Kocaeli 63 üncü sırada.”

“(…) İzmit Körfezi’nde 35 liman ve iskele var. İzmit Körfezi, Avrupa’nın 8 inci büyük limanı. 2016 yılında İzmit Körfezi’ndeki limanlarda elleçlenen (indirilen, bindirilen) yük miktarı 65 milyon ton civarında”

“(…) 2016 yılında Kocaeli kenti 58 milyar 571 milyon 400 bin TL vergi ödemiş. Türkiye’de, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya gibi büyük iller dışarıda bırakıldığında 72 vilayetin devlete ödediği toplam vergi miktarı 56 milyar 768 milyon TL. Bizim ilimiz, tek başına 72 ilden daha fazla vergi ödüyor. “

“(…)2016 yılı rakamlarına göre, Kocaeli’de yaşayan bir kişi 31.700 TL7lik vergi katkısı sağlıyor. Türkiye ortalaması sadece 5.747 TL.”

“-(…) Devlet Kocaeli’ye kişi başına 3.071 TL’lik yatırım, harcama yapıyor. Devletin ülke 2genelinde kişi başına yaptığı harcama miktarı ise 7.313 TL.”

…………

Bu rakamlar, özellikle son iki rakam, korkunç gerçeği gösteriyor. Kocaeli’de yaşayan bir kişi devlete 31.700 TL ödüyor, buna karşılık devlet Kocaeli’de yaşayan bir kişi için 3.071 TL harcıyor. Dünyada böylesine büyük haksızlığa uğrayan başka bir kent bulamazsınız. Bu kentteki iktidarı, muhalefeti ile bütün siyasi partilerin kapılarına kilit vurması, siyasetle uğraşan herkesin utancından yerin dibine girmesi gerekir.

Bu kentte, arızalı alıp, yanmayan bir tek lamba olmaması gerekir. Bu kentin Şampiyonlar liginde futbol, Eurolig’te basketbol takımı olması gerekir. Bu kentte çoktan metro ile, teleferikler ile ulaşım ve trafik sorununun çözülmüş olması gerekir. Bu kentte yollar üzerinde bir santimlik çukur, bir 3gram çamur olmaması gerekir. Bu kentteki sorun ve eksikliklerin hiçbir mazeretinin olmaması gerekir.

KSO’nun raporu gerçekten müthiş. Daha pek çok somut rakam, gerçek var. Hepsini yazamıyorum. Ayhan Zeytinoğlu, Başbakan’a sunduğu Kocaeli raporunda acil ihtiyaçları da yazmış.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun biran önce bitirilmesini, bu yollar OSB’lere bağlantı yapılmasını istiyor.

Güney Marmara Otoyolu projesinin netleşmesini, önümüzdeki yıl ihaleye çıkılmasını istiyor.

demiryolunun hem yük, hem insan taşımasındaki önemini arttıracak önlemler ve yeni yollar istiyor.

Liman ve OSB’lerle demiryolu arasında kılcal bağlantılar istiyor.

İstanbul Anadolu yakası metrosunun ilimize uzatılmasını, biran önce Kocaeli metrosunun başlamasını istiyor.

Cengiz Topel havaalanının düzenli seferlere açılmasını istiyor.

30 Eylül günü, KSO Başkanı Zeytinoğlu’nun Başbakan Yıldırım’a sunduğu rapor, gerçekten bu kentin durumunu çok iyi anlatan bir rapor. Kuşkusuz Zeytinoğlu, konumunun özelliği için daha çok sanayicinin sorunlarını ön plana çıkartmış. Sanayici izin istemiş. Benim de bu şehrin bütün zorluklarını yaşayan bir vatandaş olarak, devlete bunca büyük katsı sağlayan kent adına pek çok talebim var.

Tavsiye ederim. 2019’daki yerel ve genel seçimlerde bu kent insanının önüne siyasetçi aday olarak çıkmaya hazırlananlar bu rapordan birer tane edinsinler. Nasıl büyük ve önemli bir kentte yaşadığımızı, ama buna karşın nasıl 2 nci sınıf muamele gördüğümüzü ansalınlar. Halkın önüne oy istemek için çıkarken, palavra sıkmak yerine gerçekleri bilerek konuşsunlar.

Ayhan Zeytinoğlu’na bu raporun bir kopyasını bana gönderdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu rapordaki rakamları, gerçekleri ben bundan sonra her fırsatta kullanır, ilimize ihanet eden siyasetçilerin gözüne sokarım.

DUVAR YAZISI

Ülkenin güneyinde savaş

başladı, başlayacak. Biz

kuzeyde, uzakta gibiyiz. Ama

boksta yumruk, savaşta bomba sayılmaz.