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KSO’nun Hazır Yemek  Grubu, Gaziantep’e gitti

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KSO’nun Hazır Yemek  Grubu, Gaziantep’e gitti
Kocaeli Sanayi Odası 3.Meslek Komitesi Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası’nı ziyaret ederek 7. ve 8. Meslek Komiteleri ile ortak sektör toplantısı yaptılar.

Kocaeli Sanayi Odası’ndan Komite Başkanı Mihriban Bilen, Meclis Üyesi Murat Can ve Meslek Komiteleri Uzmanı Seçkin Ökte’nin katıldığı ziyarette önemli konular ele alındı.

Gaziantep Sanayi Odası’ndan Çelikler Gıda firmasından Arif Çelik, Ergün Çikolata firmasından Çelebi Ergün, Akanlar Çikolata firmasından Seyyid Yusuf Akan, Kolukısa Gıda Firmasından Ersan Kolukısa, Çelikkan Yemek firmasından Adil Ufacık ve Gaziantep Sanayi Odası Ticaret Müdürü Sermest Çapan’ın da hazır bulunduğu toplantıda gıda sektörünün yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ele alındı.

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